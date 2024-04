Mașinile după care întorci capul la Satu Mare

Pasionat de Dacii, un om de afaceri din Satu Mare şi-a cumpărat 10 autoturisme vechi şi a deschis un mic muzeu în curtea societăţii sale.

În anul 2014, el a deschis „Muzeul Daciei Româneşti” în curtea firmei sale, în care a adăpostit toate Daciile şi permite curioşilor să le vadă.

Curioşii pot intra gratuit şi pot vedea cum arăta o maşină de familie din epoca lui Ceauşescu, dar şi o maşină de Miliţie ori una specială pentru Securitate.

„Fiind pasionat de maşini, am considerat că şi nepoţii noştri merită să vadă aceste maşini minunate care s-au fabricat în România. Am rămas surprins că am avut vizitatori din Paris, Polonia, Ucraina, Slovacia, Austria. Vine lumea, acum se găseşte uşor pe reţelele de socializare. Mai avem clase de copii care vin să ne viziteze când e ‘Şcoala Altfel'”, a subliniat Beniamin Kira.

Beniamin Kira este pasionat de mic de maşini. Primele amintiri sunt din vremea lui Ceauşescu, când călătorea cu tatăl său, care era şofer. Aşa a cunoscut primele Dacii iar după mai mulţi ani a început să cumpere astfel de exemplare.

În curtea firmei pe care o deţine în municipiul Satu Mare, Beniamin Kira a ridicat o construcţie în care îşi adăposteşte atât Daciile sale, cât şi ale unor prieteni. Alături de vechile maşini, în muzeu mai sunt obiecte de pe vremea regimului comunist, inclusiv un tablou mare al dictatorului Nicolae Ceauşescu, recuperat din comuna sa natală, Turţ.

„Primele mele amintiri sunt din copilărie. Tatăl meu era şofer şi aşa mi-a venit dragostea de maşini. Oricărui copil sau tânăr îi place maşinile, doar că atunci nu aveai posibilitatea să vezi aşa des maşini cum vezi azi. Şi îţi era şi mai dor şi mai plăcut să ajungi într-o maşină, pe urmă să o conduci, să o repari, să ai o maşină a ta personală. Satisfacţia era mult mai mare. Am cumpărat prima mea maşină, o Dacie, în anii tinereţii, pe urmă am ajuns la alte mărci de maşini, dar nici acum nu am uitat Dacia. Îmi place şi cât voi trăi vreau să le ţin”, a declarat Beniamin Kira pentru AGERPRES.

Printre maşinile pe care le deţine sunt Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia 1310, Lăstun 500 – cunoscut ca ‘maşina săracului’ -, dar şi o Dacie neagră, model la care avea acces doar Securitatea. „Nu prea avea acces altă lume la o asemenea Dacie pe acele vremuri”, şi-a prezentat Kira colecţia.

Însă cea care atrage atenţia prima dată este Dacia cu inscripţia Miliţia.

„Când m-am decis să fac această colecţie de maşini, am intrat pe tot felul de site-uri şi am încercat să caut din fiecare model câte un exemplar. Dacia de Miliţie a fost cumpărată din Iaşi, de la un proprietar care a luat-o la licitaţie când Poliţia le-a scos la vânzare”, şi-a amintit acesta.

Preferata lui Beniamin Kira este însă o Dacia 1100 fabricată în anul 1968, printre primele 2.000 de astfel de maşini din România, care are vopseaua originală.

„Pot fi considerate investiţii. Dacă astăzi aş dori să vând o maşină, aş putea să o vând cu sumă între 10.000 şi 15.000 de euro. Fiecare maşină valorează peste 10.000 de euro. Au fost mai ieftine mai demult. Una dintre maşini a fost recondiţionată de mine şi m-a costat vreo 12.000 de euro. Deci, e mai bine să cumperi una gata restaurată decât să o restaurezi tu. Costă şi mult timp, pe care nu poţi să-l valorifici de multe ori în bani. Pentru fiecare detaliu, element, garnitură, trebuie să cauţi, să stai, să dai comandă, apoi nu se potrivesc. E complicat să faci o restaurare de la zero şi e foarte costisitor”, a explicat Beniamin Kira.