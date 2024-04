Primarul UDMR de Satu Mare, cercetat de DNA

Edil șef al municipiului Satu Mare din 2016, Gabor Kereskenyi candidează la alegerile locale din 9 iunie a.c. pentru al treilea mandat de primar în urbea de pe Someș. În perioada 27 iunie-26 septembrie 2023, în ziarul Cotidianul au fost publicate cinci articole, sub titlul generic ,,Primarul UDMR din Satu Mare, acompaniat și telecomandat din pustă”, în care primarului Kereskenyi i-au fost aduse, în mod documentat, grave acuzații cu privire la săvârșirea unor potențiale fapte de corupție sau asimilate acestora (luare de mită, abuz în serviciu). În urma și în baza acestor articole, deputatul PSD Daniel Ghiță a adresat ministrului justitiei, Alina Stefania Gorghiu, în ședința Camerei Deputaților din 12 decembrie 2023, o interpelare având ca obiect ,,Sesizarea Parchetului în cazul primarului municipiului Satu Mare”.

Ulterior, parlamentarul susmenționat a primit la această interpelare un răspuns din care rezultă că procurorul general al României, Alex Rovența, a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu interpelarea sa și cu articolele publicate de Cotidianul. Reiterăm succint principalele acuzații aduse primarului UDMR de Satu Mare.

,,Exportarea” hotelului Dacia și subminarea ștrandului municipal

În primul rând, i se impută că ar fi favorizat o firmă acoperită a serviciului de spionaj ungar (Manevi ZRT Budapesta), precum și firma milionarului maghiar Tamas Leisztinger, cunoscut ca fiind un apropiat al premierului Ungariei, Viktor Orban, în achiziționarea hotelului emblemă al orașului Satu Mare, Dacia, prin neexercitarea dreptului legal de preemțiune. Hotelul Dacia (monument arhitectural unicat în Europa, premiat la expoziția universală de la Viena din 1901, declarat monument istoric categoria 1A) a fost cumpărat în decembrie 2017, după un an de la preluarea mandatului de primar de către Kereskenyi, de la ultimii proprietari români, cu suma de 4 milioane de euro. FIrma ungară Manevi ZRT Budapesta a realizat achiziția sub coordonarea Fundației pentru Protejarea Patrimoniului Construit in Europa Centrală si Estică, care se ocupă de protejarea clădirilor istorice, cu valoare artistică si simbolică pentru istoria Ungariei. Manevi ZRT este companie de stat, care s-a aflat in subordinea Agenției Activelor Statului din Ungaria, iar din 2018 a fost transferată sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe de la Budapesta și în administrarea serviciului de spionaj al Ungariei, care, în țara vecină, se află în subordinea ministrului de externe.

În al doilea rând, i se reproșează că ar fi neglijat și ar fi defavorizat Ștrandul Termal din Satu Mare, care se află în proprietatea municipiului, pentru a favoriza ștrandul privat Aquastar, deschis cu 11 ani în urmă. Primarul Kereskenyi nu s-a implicat deloc în modernizarea Ștrandului Termal, după ce, cu trei ani în urmă, a încetat contractul de concesionare încheiat de primărie cu o firmă privată din Negrești Oaș. Nu s-a sinchisit să ajute miile de sătmăreni mai puțin favorizați de soartă, îndeosebi pensionari, care-și tratau afecțiunile de decenii la ștrandul termal din urbe, scopul și interesul său fiind să sprijine noul ștrand termal local, AQUASTAR, care funcționează însă cu apă încălzită. Acest ștrand a fost inaugurat în 2013, fiind construit sub auspiciile Fundației Caritas, care aparține Bisericii Romano-Catolice, și aflându-se în proprietatea și în administrarea firmei Solarex, care are patronat și board maghiar. Edilul șef al Sătmarului este în relații foarte apropiate cu episcopul romano-catolic de Satu Mare, Eugen (Jeno) Schonberger, cu care a derulat mai multe afaceri dubioase (retrocedarea de imobile, pentru care primăria achită chirii substanțiale,, construirea de imobile noi, achiziția de terenuri).

Achiziție beton pe o firmă de apartament din Budapesta

În al treilea rând, este acuzat că ar fi favorizat o firmă locală de construcții și asfaltări, cu patronat maghiar, Tarr Const din Livada județul Satu Mare, care a prosperat rapid în urma favorizării la licitații și a dobândirii unui monopol municipal asupra principalelor lucrări publice, după care a sprijinit-o să fie preluată de către o firmă de apartament din Budapesta (Karfotte Capital Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag), în conturile căreia se vor scurge banii sătmărenilor, reprezentând taxe și impozite locale, precum și fondurile primite de la Guvernul României și de la Uniunea Europeană. Într-o discreție aproape totală, grupul Tarr, care includea și firma Tarr Beton, a fost achiziționat anul trecut de Fondul de investiții Hodler Capital din Ungaria, care a pus stăpânire pe multe afaceri și pe suprafețe mari de teren în România. Hodler Capital este un fond de investiții cu creștere rapidă în industria agricolă și alimentară, cu poziții de acționari în peste 25 de companii din Europa. Fondul este condus de către Kerezsi Miklos, un oligarh apropiat de partidul guvernamental FIDESZ și de premierul ungar Viktor Orban.

Hodler Capital apare ca proprietar a peste 120.000 hectare de teren agricol în țara noastră. In portofoliul grupului se află, printre altele, UBM Feed Romania ,cu sediul in Sânpaul județul Mureș și Crush Distribution, cu sediul in Satu Mare, strada Avram Iancu nr 56 și punct de lucru în satul Petin din județul Satu Mare , care se ocupă de distribuția de băuturi alcoolice. Printr-o companie de apartament din Budapesta, fondul budapestan a pus stăpânire pe cea mai importantă firmă de construcții din județul Satu Mare, Tarr Const SRL, care a avut în 2022 o cifră de afaceri de 135.234.071 lei ( peste 27 milioane de euro) și un profit de 5.876.492 lei (1.187.170 euro).

Un dar bisericesc de 36 de ari la lacul Cubic

În al patrulea rând, i se impută că, în schimbul unor servicii asigurate Bisericii Romano-Catolice din Satu Mare, constând în retrocedarea unor imobile pentru care Primăria municipiului Satu Mare achită chirii lunare substanțiale, ar fi primit, cu titlu de mită din partea reprezentanților acesteia, o suprafață de teren de 3578 mp, situată în zona lacului Cubic din Satu Mare, care a fost disimulată prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu soția sa. În 2008, când Kereskenyi era viceprimar și membru în comisia locală de fond funciar, Episcopia Roman-Catolică a primit, prin două titluri de proprietate, două parcele însumând 6.090 mp (una de 3.578 mp și una de 2.512 mp) lângă lacul Cubic din Satu Mare.

În 2010 cele două parcele au fost vândute de către Episcopie firmei Solarex SRL, proprietara noului ștrand termal din Satu Mare, Aqua Parc, care este cunoscută drept o firmă de casă a Episcopiei și a statului maghiar.

Prețul tranzacției a fost uimitor de ieftin, demn de Cartea Recordurilor:….56.660 lei! În 2017, când Kereskenyi era la primul mandat de primar și știa că vor fi atrase fonduri pentru reabilitarea lacului Cubic din Satu Mare, Solarex a vîndut cu aceeași sumă de 56.650 lei și aceleiași episcopii doar parcela de 3578 mp. A fost greu de înțeles logica acestor vânzări și cumpărări până în data de 3 iulie 2020, când Noemi Eva Kereskenyi, nimeni alta decât soția primarului Sătmarului, a cumpărat aceeași parcelă de 3578 mp, de la Episcopia Romano-Catolică, cu suma de 65.000 euro.

Pensiune dubioasă cu fonduri europene și mită la valiză

În al cincilea rând , i se impută că ar fi accesat fraudulos fonduri europene în sumă de 138.111 de euro, în și pe numele soției sale, cu care a construit o pensiune agroturistică în localitatea Lazuri, situată în proximitatea municipiului Satu Mare. PFA Noemi Eva Kereskenyi a obținut finanțarea pentru pensiune în 2018, la numai doi ani după preluarea primului mandat de primar.

În al șaselea rând, este acuzat că, în schimbul aprobării unui Plan de Urbanism Zonal (PUZ) și a eliberării unei autorizații de construcție, ar fi primit mită mascată în sumă de 500.000 de euro, o parte în contul soției și o parte pe teritoriul Ungariei, de la un important investitor imobiliar din Satu Mare, care a achiziționat terenul dobândit de soția sa în zona lacului Cubic. Investitorul imobiliar este Vasile Pop, proprietarul complexului de evenimente (nunți, cununii. botezuri, zile onomastice, ș.a.) Esedra, care este cunoscut în județul Satu Mare ca fiind unul din cei mai vechi și mai importanți traficanți de țigări ucrainene, precum și un apropiat al multor șefi de instituții locale. Suma reală a tranzacției este de 500.000 de euro, dar nu este cunoscută încă suma înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare deoarece în CF a fost notată doar o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.

Conform surselor noastre, primarul Kereskenyi a primit o parte din bani în valiză pe teritoriul Ungariei. iar o altă parte prin contul bancar al soției. Încheindu-se o promisiune de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate să facă toate demersurile și să întocmească actele necesare, care par legale, iar din spate primarul Kereskenyi poate face jocurile pentru aprobarea planului PUZ zonă de locuințe individuale și colective, precum și pentru declanșarea etapei de încadrare, in vederea obținerii avizului de mediu. O rudă foarte apropiată a patronului Esedra a afirmat că acesta i s-ar fi plâns că ar fi fost obligat să cumpere terenul în cauză cu o jumătate de milion de euro pentru că altfel nu i-ar fi fost aprobate PUZ-ul și autorizația de construcție pentru proiectul imobiliar preconizat în zonă.