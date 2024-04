Soros plătește agitatori pentru protestele pro-palestiniene

În timp ce administrația Biden suferă din cauza tensiunilor iscate în Partidul Democrat de războiul din Gaza, ONG-urle finanțate de George Soros plătesc studenți agitatori pentru a extinde protestele anti-israeliene în universitățile din America.

Centriștii din Partidul Democrat, în frunte cu președintele Joe Biden, privesc Israelul ca pe un aliat esențial și fac presiuni pentru susținerea materială a războiului din Gaza. Însă aripa stângă a partidului consideră că în Gaza are loc un genocid și se opune politicii guvernului, ajutați și de protestele, multe dintre ele coordonate, ale tinerilor progresiști din America.

Rashida Tlaib (născută într-o familie de imigranți palestinieni), membră a Camerei Reprezentanților, este lidera politicienilor democrați care se opun susținerii Israelului și beneficiază din sprijinul celorlalți membri ai așa-zisei Squad (grupul ultraprogresist al congresmenilor democrați), cu Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Ilhan Omar și alți politicieni care au stârnit polemici în SUA prin viziunea lor pro-migrație și atitudinea considerată anti-americană privind atentatele de la 11 septembrie 2002.

Zeci de congresmeni democrați i-au cerut președintelui Bide să nu mai transfere arme în Israel până la finalizarea anchetei în cazul uciderii mai multor membri ai unui ONG umanitar, în urma unor lovituri cu drone în Gaza. Președintele Biden a încercat să calmeze spiritele anunțând că va impune sancțiuni împotriva unor întregi unități ale Armatei Israeliene care au violat drepturile omului in Gaza. Însă Biden este prins între ciocan și nicovală, pentru că premierul Netanyahu a tunat: ”Dacă cineva se gândește că poate impune sancțiuni împotriva unei unități militare israeliene, voi lupta cu toata puterea împotriva unui asemenea lucru”. Iar Bien s-a văzut nevoit să facă iarăși pasul înapoi – ABC News a anunțat, vineri, că guvernul SUA ”a stabilit că trei batalioane ale armatei Israelului au comis grave încălcări ale drepturilor omului în Gaza”, dar ”Armata Israelului ca putea primi în continuare ajutor indiferent de acest lucru, pentru că Israelul va aborda problema”. Aceasta înseamnă că guvernul israelian va iniția propria anchetă în cazul violării drepturilor omului, iar istoria acestor anchete arată că ele se încheie cu găsirea unor justificări și exonerarea suspecților.

”Pericolul” Donald Trump este cel mai eficient mod de reducere a tensiunilor din Partidul Democrat. Alexandria Ocasio-Cortez a declarat că preferă să-l aibă ca rival politic pe președintele Joe Biden decât pe Donald Trump.

Între timp, ONG-urile finanțate de George Soros plătesc agitatori din rândul studenților pentru a amplifica protestele pro-palestiniene din SUA, scrie New York Post. Protestele au început la Universitatea Columbia și s-au extins în întreaga țară – la Harvard, Yale, Berkeley, Universitatea din Ohio, la Universitatea Emory din Atlanta, Georgia. Protestele sunt organizate de Students for Justice in Palestine.

New York Post atrage atenția asupra unui detaliu – toate taberele de corturi ridicate de studenți în SUA arată identic – corturi nou-nouțe, de aceeași culoare, același design, ceea ce creează suspiciunea că nu este vorba despre proteste spontane, ci despre unele orchestrate. ”La trei universități, protestele sunt încurajate de studenți radicali membri ai unui grup numit US Campaign for Palestinian Rights. Această organizație oferă până la 7.800 de dolari pentru fiecare membru, în schimbul participării cel puțin opt ore pe săptămână la organizarea campaniilor conduse de organizațiile palestiniene”, scrie NY Post. ”Sunt instruiți pentru revoluție. Începând din 2017, grupul radical a primit 300.000 de dolari de la Fundația pentru o Societate Deschisă a lui Soros și a mai luat 355.000 de dolari de la Rockefeller Brothers Fund, începând din 2019”. Fundațiile finanțate de George Soros sunt conduse acum de fiul său Alexander, a cărui parteneră este Huma Abedin (de origine pakistaneză și indiană, o consilieră cu mare influență a lui Hillary Clinton, în perioada în care aceasta a fost secretar de Stat; numele lui Abedin a apărut în scandalul e-mailurilor secretarului de Stat Clinton și în scandalul finanțării Fundației Clinton de către guverne străine).