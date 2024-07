Cine o poate opri pe Kamala Harris? Dar pe Trump?

Așa cum presa americană a anticipat în urma cu mai bine de o săptămână, președintele Joe Bien și-a anunțat retragerea din cursa pentru al doilea mandat, la finalul weekendului. Biden a deschis calea spre Casa Albă pentru vicepreședinta Kamala Harris, care ar putea să-l înfrunte pe Donald Trump, pe 5 noiembrie. Lideri important ai Partidului Democrat nu s-au pronunțat încă și mai sunt posibile schimbări. Harris este varianta cea mai simplă din punct de vedere al donațiilor pentru campanie și al gestionării campaniei, însă ”în zilele următoare vom naviga prin ape necunoscute, iar liderii partidului vor trebui să creeze un proces care să ducă la identificarea unui candidat”, după cum a scris fostul presedinte Barack Obama.

Președintele Ucrainei a reacționat imediat după anunțul retragerii lui Joe Biden, subliniind că această decizie a fost ”dificilă, dar puternică”. ”A fost președintele deciziilor curajoase”. ”A sprjinit Ucraina în cel mai greu moment din istoria sa, ne-a ajutat să-l împiedicăm pe dictatorul rus să ne ocupe țara”. Însă, a scris Zelenski, pe X, ”situația din Ucraina și din întreaga Europa nu este acum mai puțin gravă și sperăm sincer că America va continua să-si exercite cu putere rolul său de lider și că nu va permite răului să triumfe”.

În Rusia, purtătoarea de cuvânt a diplomației, Maria Zaharova, s-a bucurat de decizia luată de Joe Biden. ”Următoarea etapa ar trebui să fie o anchetă vizând complicitatea dintre presa americană și anumite cercuri politice pentru a ascunde adevărul despre starea mentală a lui Biden și pentru a manipula opinia publică pentru a avantaja un anumit partid politic”, a spus Zaharova, pe Telegram.

Corespondentul la Washington al ziarului britanic The Telegraph scris că Joe Bien, slăbit de vârsta înaintată, este singurul care a decis să se retragă. ”La 81 de ani, președintele nu poate acuza pe nimeni altcineva de haosul actual. Este perfect conștient de datoriile sale față de țară și partid, datorii care depășesc cu mult considerațiile legate de cariera personală. Înțelege că ar fi trebuit să analizeze mult mai scrupulos pertinența candidaturii sale înainte de a se fi prezentat la alegerile primare”.

Biden nu avea de ales, scrie The Wall Street Journal, adăugând că acum are loc una dintre cele mai mari bătălii din istoria Satelor Unite. Retragerea este un șoc, însă unul așteptat, pentru că ”Joe Biden a pierdut de mult timp sprijinul partidului său”. După dezbaterea ratată cu Donald Trump și tot ceea ce a urmat ”nu credem că ar fi putut face altceva pentru a salva campania democrată”, scrie WSJ. ”Democrații erau speriați să nu se producă încă un dezastru care să-i coste nu doar Casa Albă, ci și Congresul”.

Politico.eu observă că liderii partidelor populiste și de extremă dreapta din Europa exultă după retragerea lui Joe Biden din alegerile prezidențiale. Nigel Farage, liderul Reform UK, amintește că el a prevăzut această retragere încă din luna septembrie 2023. ”Indiferent cine va fi candidatul pentru alegerile din noiembrie, Trump va câștiga”, spune Farage. ”Retragerea lui Biden nu-l va opri pe Trump”, scrie Maximilian Krah, unul dintre liderii AfD din Germania. ”Biden, pe care marele Trump l-a numit deja cel mai prost președinte american din istorie, și-a anunțat în sfârșit retragerea”, a scris pe Facebook Matteo Salvini, liderul Lega din Italia.

Piețele sunt debusolate după decizia lui Joe Biden, scrie The New York Times. După dezbaterea catastrofală petru Biden, pe 27 iunie, și după atentatul împotriva lui Donald Trump, investitorii au pariat pe o victorie a acestuia din urma la alegerile prezidențiale. Însă retragerea lui Biden a schimbat lucrurile, scrie The New York Times. ”Mulți investitori se așteaptă de acum la o volatilitate tot mai mare” a piețelor. Prețul aurului, care este un refugiu în asemenea perioade de volatilitate, nici măcar nu a așteptat anunțul lui Biden pentru a atinge un nivel record, săptămâna trecută.

Financial Times atinge un punct sensibil pentru Partidul Democrat din SUA și campania prezidențiala, întrebându-se ce se va întâmpla cu banii acumulați din donațiile de campanie. Din moment ce Joe Biden a avut un comitet de campanie comun cu vicepreședinta Kamala Harris, aceasta din urmă va putea păstra toate fondurile, în cazul în care va fi desemnată candidat. ”Comitetul a colectat 270 de milioane de dolari în cursul trimestrului doi din acest an”, scrie FT. Dacă va fi desemnat un alt candidat, comitetul Biden-Harris ”va trebui să propună rambursarea banilor la donatori, care ar urma apoi să contribuie la campania unui nou candidat”.

”Sunt două lucruri importante în politica americană. Primul sunt bani, iar pe al doilea nu mi-l mai amintesc”, spunea senatorul american Mark Hanna, la finalul secolului 19. Iar lucrurile au rămas la fel. Nu doar faptul că, în anunțul retragerii sale, Joe Biden a susținut candidatura Kamalei Harris ar trebui să ne indice că ea va fi viitoarea candidată, ci și acțiunile ei de atragere a plutocraților democrați, scrie The Spectator. ”După anunțul retragerii făcut de Biden, ea și soțul ei, Doug Emhoff, au atras sprijinul miliardarilor democrați, cei care decid lucrurile. Familia Soros, spre exemplu, precum și fondatorul LinkedIn, si-au declarat sprijinul pentru ea”, scrie The Spectator. Reacționând pe propria rețea X, Elon Musk a scris că îi mulțumește lui Alexander Soros, fiul lui George Soros, pentru sprijinul arătat pentru Kamala Harris; în acest fel devine limpede cine va fi paiața care va asculta ordinele progresiștilor americani. ”Adevărata putere renunța la vechea paiață pentru că are una cu șanse mai mari să prostească publicul. Ei se tem de Trump pentru că nu este o paiață”, scrie Elon Musk.

Kamala Harris are deja susținerea familiei Clinton, a senatoarei Elizabeth Warren, care reprezintă aripa stângă a partidului. Are susținerea lui Jim Clyburn, cel mai puternic politician democrat de culoare din SUA. Și mai are susținerea celor mai progresiste politiciene din partid: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley. Însă Harris pare să aibă și acelasi nivel politic și intelectual cu cele din urmă.

”Kamala este un orator îngrozitor. Cuvintele sale fără sens repetițiile și momentele ridicole vor fi un cadou pentru Trump în viitoarea campanie. Din punct de vedere intelectual, Kamala joacă la categoria muscă, ca să mă exprim elegant. Nu poate gândi de una singura. Nu a spus niciodată ceva original; în cel mai fericit caz, repetă linia partidului. În cel mai rău caz, este prea leneșă pentru a memora linia partidului și a demonstrat că nu se obosește să-li pregătească aparițiile în public. Ca și prima doamnă Jill Biden, preferă să pară o educatoare de grădiniță, însă este falsă și în acest rol, iar mulți alegători – până și copiii – își dau seama de această strategie proastă. Este cunoscută ca o persoană antipatică și un politician care a relaționat ca un dictator cu propria echipă”, scrie UnHerd.

La cele de mai sus se adaugă performanța extrem de proastă a Kamalei Harris în domeniile în care a jucat rolul principal în actuala administrație – în primul rând securitatea la frontiera cu Mexicul. ”A ajuns unde este astăzi pentru că avut o obsesie legată de ”identitate”, nu de competență. Singurul motiv pentru care Joe Biden a ales-o ca vicepreședinte a fost că este femeie – cu toate că l-a acuzat de rasism în campanie din 2020. Kamala este femeie – bifat. Kamala este de culoare – bifat. Este și sud-asiatică la origini – bifat. Ca președinte, Kamala Harris va fi atât de depășită, încât progresiștii și stângiștii din Partidl Democrat, cei care l-au manipulat evident pe Biden, probabil că salivează, pentru că va fi și mai simplu să controleze agenda Kamalei Harris”, scrie UnHerd.

Mai este un pas de făcut in partid: lumina verde pentru Harris din partea familiei Obama și a familiei Pelosi. ”Însă s-ar putea să fie doar o chestiune de timp: în calitate de șefi ai mașinăriei democrate, ei se vor pronunța doar când Harris va fi în mod sigur nominalizata. Până acum, aripa stânga a partidului i s-a alăturat cu obediență”, scrie The Spectator.

Singura teamă pentru Harris vine dinspre aripa dreaptă a Partidului Democrat, care nu poate înghiți, pentru moment, incompetența demonstrată de vicepreședinta SUA. Până acum, s-a auzit vocea senatorului Joe Manchin, însă acesta a demisionat din partid și a devenit independent. Surse citate de presa din SUA arată ca Manchin ar dori să revină în partid și să candideze împotriva lui Harris la Convenția de la jumătatea lunii august. Dacă liderii partidului ar permite așa ceva, s-ar ajunge la o Convenție deschisă, la o încleștare între ceea ce a reprezentat Partidul Democrat, un partid al muncitorilor din America, și ceea ce a devenit – un partid al intelectualilor progresiști rupți de realitățile din America profundă.

Într-un articol de opinia publicat de The New York Times, devenit un oficios al Partidului Democrat, Aaron Sorkin scrie resemnat: ”Partidul Democrat ar trebui să aleagă un candidat republican”. Este o afirmație care arată haosul în care a ajuns partidul în ultimii. Sorkin are și o propunere – fostul prezidențiabil republican Mitt Romney. ”Asta ar demonstra clar că aceste alegeri sunt doar despre împiedicarea preluării puterii de către un psihopat (Donald Trump – n.red.). În acest fel, americanii care îi urăsc și pe Trump, și actuala administrație democrata s-ar transforma doar în americani care îl urăsc pe Trump. Romney ar fi împotriva avorturilor, ceea ce îi deranjează pe democrați. El nu ar majora salariul minim, nici nu ar susține educația publică, nici sindicatele, nici drepturile persoanelor transgender. Însă are avantajul că nu este un politician de mucava care să nu fi făcut nimic când protestatarii îi băteau pe polițiști. Este un candidat anti-Trump, iar un asemenea candidat trebuie să îndeplinească un singur criteriu – să câștige suficiente voturi în întreaga țară pentru a împiedica victoria lui Trump în Colegiul Electoral”, scrie The New York Times.

Totul este posibil în Partidul Democrat, dacă este să ne gândim la reacțiile venite din partea Clintonilor, a familiei Obama si a lui Chuck Schumer, liderul majorității democrate din Senat. Având în vedere că ei sunt cei care l-au forțat să candideze pe un Joe Biden retras și care și-a scris memoriile pentru a colecta milioanele de dolari de la edituri, că ei sunt cei care au ascuns problemele președintelui, iar apoi au lucrat intens pentru forțarea retragerii lui Biden, elogiile aduse președintelui Joe Biden după retragerea lui din cursa prezidențială sunt o adevărată impertinenta. Susținerea pentru Kamala Harris poate să dispară și poate avea și ea parte de aceleași rânjete de mulțumire. Însă teama de un nou mandat Trump poate sa fie un liant în partid si, cu circa o sută de zile rămase până la alegeri, mașinăria democrata și donatorii ar putea ajunge la concluzia că varianta Harris este cea mai simplă și cu riscul cel mai mic de a crea haos.