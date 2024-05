Fosta mare glorie a tenisului, germanul Boris Becker, își manifestă revolta pentru faptul că Simona Halep nu a primit wild-card la turneul de la Roland Garros. La acest turneu, există niște protocoale ale organizatorilor, în sensul în care sunt acordate invitații pentru șase jucători și șase jucătoare autohtone, plus câte alte două (masculin și feminin) sportivilor din SUA și Australia, cu care FFT are încheiate parteneriate de reprocitate pentru Australian Open și US Open în cazul francezilor.

Totodată, directoarea turneului, fosta mare câștigătoare de Grand Slamuri Amelie Mauresmo, a mai precizat faptul că la Roland Garros există niște principii care nu se calcă niciodată privind sportivii găsiți dopați, iar Simona Halep doar a beneficiat de o reducere a sancțiunii și nicidecum nu a fost exonerată de acuzație.

Boris Becker cere ajutorul Asociației jucătoarelor profesioniste în cazul Halep. El vorbește despre o gravă nedreptate adusă româncei și cere implicarea WTA pentru ca măcar accesul la JO de la Paris să îi fie înlesnit. Iată ce a declarat fostul campion german pentru publicația online tennisuptodate:

A fost penalizată de două ori. A fost penalizată pentru că nu a putut juca și penalizată pentru că nu este absolvită de toate acuzațiile. Așa că este o dublă penalizare. WTA trebuie să găsească o cale prin care să o lase pe Halep să joace. Ea nu poate fi tratată așa. Ea nu mai are 21 de ani. Cu cât se așteaptă mai mult aceste decizii, marile oportunități pentru ea vor dispărea. Dacă este în formă, zgura este cea mai bună suprafață a ei, iar acum ratează Roland Garros. Ei bine, este asta corect? La Roland Garros, ea are întotdeauna o șansă.

Jocurile Olimpice sunt pe zgură în acest an și dacă îi iei aceste oportunități, unei tinere, este nedrept. Așa că eu cred că autoritățile trebuie să realizeze acest lucru și să îi ofere o șansă corectă de a reveni”.