A șasea majorare consecutivă la carburanți

Prețurile carburanților din România continuă să crească pentru a șasea zi consecutivă. Ele ar fi influențate de instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu. Temeri privind posibile întreruperi ale producției de țiței din regiune, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran și Israel, au generat presiuni asupra piețelor internaționale. În acest context, prețul petrolului Brent, de referință pentru Europa, a ajuns la 74,8 dolari pe baril, în timp ce benchmark-ul american WTI se tranzacționa la 71 dolari pe baril, în scădere ușoară față de maximele recente.

În ciuda unei ușoare diminuări a cotațiilor petrolului, scumpirile s-au resimțit la pompă. Astăzi, 15 octombrie, la stația Petrom de pe strada Brașov din București, benzina standard se vinde la 7,11 lei pe litru, iar motorina standard la 7,14 lei pe litru, fiecare înregistrând o creștere de patru bani pe litru față de ziua precedentă. Aceasta este a șasea majorare consecutivă a prețurilor, după ce Petrom a aplicat în ultimele două săptămâni ajustări repetate.

Pe 13 octombrie, compania a crescut prețurile atât la benzină, cât și la motorină, iar cu două zile înainte, pe 11 octombrie, doar prețul benzinei a fost ajustat. Scumpirile au început la începutul lunii, pe 3 octombrie, și au continuat ritmic, adăugând în total 23 de bani pe litru la prețul benzinei și 20 de bani la cel al motorinei.

Creșterea prețurilor la carburanți în România vine și în contextul unei cereri interne în creștere. Petrom, liderul pieței de distribuție a produselor petroliere, estimează o majorare de 5% a consumului de carburanți în prima jumătate a acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rețeaua companiei cuprinde 555 de stații de distribuție, dintre care 393 funcționează sub brandul Petrom și 162 sub brandul OMV.

Deși cotațiile petrolului au început să scadă ușor pe fondul încetinirii economiei chineze și al unei cereri mai slabe decât se aștepta, prețurile la pompă rămân ridicate, fiind influențate de incertitudinea geopolitică și de evoluția piețelor internaționale.