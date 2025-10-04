Accidentat după ce un copac i-a căzut peste mașină

Un tânăr a ajuns la spital cu un traumatism sever după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea. Incidentul a avut loc la Păltiniș, în Sibiu.

”Din verificările efectuate de către poliţişti sosiţi la faţa locului a rezultat faptul că peste un autoturism condus pe DJ 106 A, de către un bărbat în vârstă de 29 de ani, domiciliat în Tălmaciu, a căzut un copac de pe marginea drumului, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile”, a transmis, vineri seară, IPJ Sibiu.

ISU Sibiu a precizat că bărbatul de 29 de ani a rămas blocat în autoturism şi a fost extras de ceilalţi participanţi la trafic până la sosirea forţelor de intervenţie.

”Acesta a fost preluat ulterior de echipajul medical. A suferit un traumatism cranian sever. Este transportat la UPU Sibiu conştient”, a transmis ISU Sibiu.

Echipajul de descarcerare va acţiona pentru degajarea copacului căzut pe autoturism şi pentru degajarea altor doi copaci căzuţi pe carosabil. Condiţiile de intervenţie sunt îngreunate de zăpadă depusă pe carosabil.

De asemenea, în zonă acţionează utilaje de deszăpezire, pentru degajarea şi curăţarea carosabilului.