Acuzaţii grave: Desfiinţarea ANL pentru a ”controla resursele”

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) acuză că desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) este una abuzivă, cu mize politice şi economice ascunse şi cu un „obiectiv simplu, preluarea fondurilor ANL, resurse din chirii, vânzări şi propriile depozite”.

„ANL este ţinta unei decizii politice nechibzuite, prezentată sub pretextul unei «restructurări eficiente». Adevărul? Este o distrugere calculată a unei instituţii solide şi performante, cu peste 25 de ani de experienţă în serviciul cetăţenilor, în beneficiul intereselor obscure ale anumitor grupuri politice şi economice. Sub pretextul unei «eficientizări» care nu are temei juridic sau financiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei anunţă, cu grabă suspectă, desfiinţarea ANL. Fără organizarea unei consultări reale, fără transparenţă, fără justificări sau analize corecte. Acest demers nu ţine cont de faptul că ANL NU este o povară bugetară, fiind o instituţie care se finanţează singură şi nu pune presiune asupra contribuabilului român”, afirmă sindicaliştii într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, cetăţenii vor resimţi, la scurt timp după ce acest demers se va finaliza, efectele „negative ale blocajului, haosului şi abandonului sutelor de proiecte aflate în derulare” – peste 6.300 de case în construcţie şi cererile pentru peste 14.000 de locuinţe noi”.

„Consecinţe dăunătoare tinerilor, familiilor tinere şi comunităţilor vulnerabile. Aceste consecinţe negative imediate nu sunt luate în considerare de către clasa politică, tot ceea ce contează pentru aceasta sunt banii, controlul şi confiscarea resurselor. Programele ANL construiesc mai ieftin, mai repede şi cu mai multă transparenţă decât orice altă entitate din subordinea Ministerului Dezvoltării. Dar această productivitate reală, alături de independenţa instituţiei şi de fondurile acumulate, provoacă iritare şi stârneşte dorinţele clasei politice de a controla resursele instituţiei. Acum, acele fonduri, acea independenţă şi capacitatea ANL de a acţiona pentru comunităţi – NU pentru clientela politică – sunt vizate”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, Minisetrul Dezvoltării, prin vocea ministrului, „a insultat public” munca angajaţilor ANL, sugerând că sunt «de 11 ori mai puţin productivi» decât cei din minister.

„Această declaraţie demonstrează un profund dispreţ faţă de experţii care construiesc casele. Adevărul? Angajaţii ANL se ocupă de TOATE etapele unui proiect, în timp ce ministerul „taie panglici” şi se ocupă de finanţare. Într-adevăr, salariaţii ANL nu sunt eficienţi la tăiatul panglicilor deoarece gestionează proiectele până la acel moment în care politicienii se înghesuie, cu foarfeca în mână, să se prezinte în faţa camerelor de luat vederi, în timp ce angajaţii ANL deja muncesc la alt proiect”, precizează FNSA.

Sindicaliştii din Administraţie consideră că în spatele acestui demers „se regăseşte un obiectiv simplu: preluarea fondurilor ANL, resurse din chirii, vânzări şi propriile depozite”.

„Toate acestea vor merge la minister pentru a fi „cheltuite” fără nicio garanţie că vor fi folosite în continuare în beneficiul tinerilor sau comunităţilor. ANL este o instituţie simplă şi eficientă. În loc să fie susţinută, urmează a fi desfiinţată, deşi abordează şi încearcă să rezolve una dintre problemele cele mai presante ale societăţii: accesul la locuinţe. Cerem încetarea imediată a acestei decizii iraţionale, suspecte şi abuzive! Politicienii trebuie să răspundă publicului: cui foloseşte desfiinţarea ANL şi cât ne va costa pe toţi această aşa-zisă „reformă”?”, se încheie comunicatul FNSA.

Recent, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat că ministerul pe care îl conduce va fi reorganizat, prin reducerea a peste 500 de posturi, inclusiv de conducere, iar două dintre instituţiile subordonate – Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) şi Institutul Naţional de Administraţie (INA) -, vor fi desfiinţate, atribuţiile urmând să fie preluate de minister. El a explicat că astfel se va face o economie de 22,6 milioane de lei anual.