Adrian Cioroianu în scandalul momentului. „Evident, Babasha nu e vinovat de nimic”

Istoricul Adrian Cioroianu a intervenit în scandalul concertului Coldplay, spunând că si-a schimbat părerea despre trupa britanică.

Dar poate că unele bariere chiar nu trebuie sparte! Cu astea ce facem? Bunăoară, bariera inerentă între ceea ce vreau eu de la viață și ceea ce vrei să îmi impui tu (din acest motiv a căzut comunismul, by the way!). Eu, unul, cred că în continuare trebuie să fie o barieră între libertate și dictatură, de exemplu. Sau mai bine să-și spargă bariera ilogică din minte cei care tot spun că dacă nu-ți plac manelele atunci ești rasist! Bine zicea Caragiale: nu mă-nnebuni, onorabile!