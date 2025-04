Adriana Săftoiu, concluzie care te pune pe gânduri

Aproape fiecare candidat a clacat, marți seara, la dezbaterea electorală organizată de TVR. este de părere fosta consilieră prezidențială Adriana Săftoiu. Reacțiile lor spun mult despre control si autocontrol, gândire critică si auto-critică, crede Săftoiu.

”Dezbaterea de la TVR a arătat mai degrabă cum reactionează candidații sub presiune, nu că asta si ar fi propus. Aproape trei ore, intrebări diverse, situații diverse, mai mult sau mai putin relevante pentru funcția pentru care candidează. Și cred că nu e putin lucru să ii observi in asemenea situații. Aproape fiecare a clacat. ND si-a cerut scuze, dar nu e deloc bine cum i-a răspuns lui DF care a avut si el căderi sub presiune. Despre doamna EL e constant egală cu ea, singura miză pare să fie „dacă eu nu, nici tu Nicușor”. CA parcă a fost ceva mai rezervat decât la Digi. LS părea că e in concurență cu EL, cine domină mai teatral scena. Domnul Banu cu umor, ca să fie bine ca să nu fie rău. VP, un balet ca la concursul acela de la ProTv, parcă.

Nu cred că au rămas multe idei după această dezbatere, dar rămân reacțiile care spun mult despre control si autocontrol, gândire critică si auto-critică. Atât de necesare când esti Presedinte de țară. Ca să nu te crezi faraon, că acolo aproape totul te ajută să crezi asta si să faci praf o țară”, a scris Săftoiu, pe pagina sa de Facebook.