AI-ul Google a acuzat o senatoare americană de viol

De Rami Cristescu
Modelul Gemma de inteligență artificială al Google a fost retras din AI Studio după ce senatoarea republicană Marsha Blackburn a acuzat compania de defăimare. Inteligența artificială a susținut că senatoarea din Tennesse este vinovată de viol.

Conform news.ro, Marsha Blackburn i-a scris șefului Google, Sundar Pichai. Ea susține că modelul Gemini oferă doar răspunsuri cu informații false. Pentru a le justifica, AI-ul pune la dispoziția utilizatorului linkuri inexistente drept surse.

Google susține că toate modelele lingvistice au probleme cu halucinațiile. Ei s-au angajat să reducă numărul acestora și pentru asta au retras temporar modelul din AI Studio. Totuși, acesta este încă disponibil pentru dezvoltatori prin API-uri (Interfață de Programare a Aplicațiilor).

După decizie, Marsha Blackburn a revenit cu o postare pe X:

„Se pare că Google a eliminat Gemma din studioul său de inteligență artificială după ce eu i-am cerut să facă asta pentru că defăima conservatorii cu acuzații penale fabricate.

Google îi este dator poporului american cu răspunsuri, iar eu le aștept cu nerăbdare.”

 

