Articolele recente despre organizarea și executarea de către Ucraina a sabotării conductelor Nord Stream au un triplu rol: să demonstreze că nu doar jurnaliștii refugiați pe bloguri din cauza cenzurii din redacții își mai fac meseria, ci și mari publicații precum Die Zeit sau The Wall Street Journal; să arate cât de independentă este justiția din Germania, singura care a continuat investigațiile în acest caz; dar și să pregătească terenul pentru exonerarea Vestului în cazul unui eșec în războiul din Ucraina.

Președinția de la Kiev și generalul Valeri Zalujnîi, acum ambasador la Londra, spun că nu au vreo legătură cu actul de sabotaj. ”Ucraina nu are nimic de-a face cu exploziile de la Nord Stream”, a spus consilierul prezidențial Mihailo Podoliak. ”Un asemenea act nu poate fi executat decât cu resurse tehnice și financiare extinse… și cine avea asemenea resurse la momentul exploziei? Rusia”, a spus Zalujnîi.

Oficialii ucraineni au încercat să se delimiteze de un act care in Germania a fost considerat un atac la adresa statului, însă este greu să lupți împotriva unor ”arbitri ai adevărului” precum Wall Street Journal sau procurorii germani. August Hanning, șef al serviciului german de informații în perioada 1998-2005, spune ca Ucraina a fost vinovată pentru acest atac, însă ”dacă ne uităm la hartă, putem înțelege că așa ceva nu ar fi fost posibil fără ajutorul Poloniei”. Pe de altă parte, deputați de extremă dreapta din Bundestag au cerut încetarea livrărilor de arme pentru Ucraina, ca urmare a sabotării Nord Stream.

Se poate că Ucraina să fie acuzata pentru o acțiune pe care nu a întreprins-o sau, dacă a fost implicată, a făcut-o cu permisiunea sau chiar cu sprijinul Occidentului. Acum, la aproape doi ani de la acel moment, pe fondul unui război de uzură în care Rusia are de departe prima șansă, având de partea sa materiile prime si factorul demografic, același Occident semnalează că vrea să dea vina pe altcineva pentru propriile slăbiciuni.

Schimbarea discursului față de Ucraina se poate extinde și în direcții in care argumentele împotriva Kievului să fie mult mai solide. Înainte de invazia rusă din 2022, presa lumii scria despre caracterul neonazist al Batalionului Azov, al Sectorului dreapta și al altor organizații de extremă dreapta din Ucraina. Ca și în cazul războiului din Siria, a scrie despre ascensiunea unor miliții extremiste care canibalizează o cauza justă majorității populației a devenit un tabu pentru jurnaliștii occidentali, care s-au temut să nu valideze teza Siriei lui Assad sau a Rusiei lui Putin că toți cei care li se opun sunt teroriști. Mizeria se acumulează sub preș, informațiile despre aceste grupări extremiste există și nu așteaptă decât un semnal pentru a fi publicate, cu concluzia că Ucraina a dezamăgit, că mai are mult de mers pe drumul spre integrarea în UE, pentru a nu mai vorbi despre NATO.

La fel, se poate ”descoperi” că libertatea presei din Ucraina este grav amenințată, că există atacuri asupra jurnaliștilor de investigație, că ei sunt încorporați și trimiși la război din acuza articolelor incomode, că în redacțiile agențiilor și ziarelor ucrainene există liste cu personalități „interzise”, printre care politicieni din opoziție, lideri din societatea civilă și alți potențiali critici ai regimului, că toate emisiunile de știri ale posturilor TV din Ucraina au fost adunate într-un singur program, singurul cu acces la înalții oficiali ai statului, pentru a fi mult mai ușor de controlat.

La fel, presa occidentală de mainstream poate avea brusc revelații despre dispariția unei părți din armele oferite Ucrainei, despre cum au fost vândute unor grupări criminale din Europa și din lume, așa cum avertiza, de al începutul războiului, șeful Interpol.

Prima și cea mai lesne de susținut acuză ce poate fi adusă Ucrainei în încercarea de a arunca pe umerii Kievului vina unui eșec în război va fi corupția. La începutul lunii august, Defense One cita un oficial al Departamentului de Stat din SUA care anunța că Northrop Grumman și alte companii din industria militară vor începe să producă muniție în Ucraina, dar este o mare problema: ”În mod clar, corupția este o mare îngrijorare”. Un sondaj efectuat în Ucraina în februarie 2024 arată că 51% din ucraineni consideră că corupția împiedică dezvoltarea țării, în vreme de războiul era văzut ca o piedică în calea dezvoltării de 46% din cei intervievați. Deschiderea afacerilor occidentale de amploare în Ucraina va fi un barometru relevant al situației corupției, pentru că marile companii nu iau decizii pornind de la propaganda guvernelor, ci în funcție de realitatea de pe teren. ”În ciuda progreselor ușoare din ultimii ni, Ucraina rămâne printre cele mai corupte țări din Europa și lipsa reformelor este unul dintre cele mai mari obstacole în calea aderării la UE”, scria Euractiv, pe 27 iulie.

Sunt multe asemenea evoluții care pot fi ”descoperite” de marile publicații occidentale, pentru a justifica fie un eventual eșec al Ucrainei în război, fie amânarea promisei aderări la organizațiile euroatlantice. Acesta este un element al păcii murdare, cu înghețarea războiului și amenințarea continuă a reizbucnirii lui, la care făcea referire John J. Mearsheimer. Ar fi cea mai gravă și mai cinică prăbușire a idealurilor ucrainenilor simpli, cei care au plătit cu sânge, și cea mai amară victorie a celor care au avertizat de la bun început că se va ajunge aici.