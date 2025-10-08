Alex Dobre a încins derbyul Rapid – Dinamo

Alex Dobre este de departe personajul central de la Rapid până acum, în acest sezon. Este cel mai bun jucător, care odată intrat pe teren se mobilizează exemplar și caută să își tragă colegii după el. Este omul care a marcat cele mai multe goluri pentru echipa lui Costel Gâlcă, dar are o anumită problemă, faptul că este prea temperamental.

În urmă cu două săptămâni, după eșecul de acasă, din Giulești, cu FC Hermannstadt, pierdut de Rapid Dobre a vrut să stea de vorbă cu suporterii pe care i-a luat la rost că sunt fani doar de rezultat și aceste vorbe au generat tensiuni mari între jucător și ultrașii echipei sale.

În prima etapă de la reluarea SuperLigii capul de afiș va fi un derby de tradiție al Capitalei, Dinamo – Rapid, care se va juca pe Arena Națională. Mult prea vulcanicul Dobre a comis o nouă greșeală care va inflama clar meciul. El s-a apucat să înjure viitorul adversar.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost reținut în comentarii, spunând că atât a putut Dobre să facă și asta e. Atacul său nejustificat a pus deja o atmosferă inflamată în ambele tabere. Unul dintre cei doi acționari de la Rapid, Victor Angelescu, a căutat să îl apere pe Dobre și să îngroape securea războiului. Angelescu vrea liniște și pace, explicând acest lucru la postul Prima Sport 1.

Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toți jucătorii, toți căpitanii. Când a câștigat FCSB titlul, unii jucători au postat niște poze pe internet, după care le-au scos.

A fost Bîrligea, la un moment dat. Și-au dat seama că au greșit. E o anumită exuberanță. De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înțeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.

Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Poate și Săpunaru a mai făcut-o, poate și căpitani de la Dinamo. Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abțină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect”