Alexandra Păcuraru de la Realitatea, pe Jar. Face protest la Ambasada Ucrainei

Realizatoarea Realitatea Plus Alexandra Păcuraru organizează un protest vineri în fața Ambasadei Ucrainei, vizând și sprijinirea mitropolitului Jar, care va fi judecat în Ucraina.

„Nu uitați, mâine, la ora 11 va astept in fata ambasadei Ucrainei sa protestam pașnic, sa ne unim in rugaciune, sa fim alături de mitropolitul Jar si fratii noștri din Ucraina, sa cerem ca drepturile lor, drepturile fraților noștri romani la credința si la viața sa fie respectate! Îl astept alături de noi si pe premierul Ciolacu, cel care a fost tras pe sfoara de Zelenski, a fost pacalit ca drepturile romanilor vor fi respectate!

Suntem in post, dragi romani, si acum e momentul sa arătam ca suntem buni si ne apărăm romanii si credința noastră in bunul Dumnezeu! Dacă nu ne vom face auziți mâine si lucrurile nu se vor schimba in bine pentru parintele Jar si romanii noștri din Ucraina, vom cere sa oprim sprijinul financiar către Ucraina! Sprijin care falimenteaza România oricum. Sa ii ascultam mesajul părintelui jar de astăzi, mâine când noi vom protesta in fata ambasadei, parintele va fi in sala de judecată. Sper din toată inima sa fie lăsat in libertate, ca sa se poată îngriji in continuare de toate sufletele care ii spun tata! , a transmis Alexandra Păcuraru joi.

Mitropolitul Longhin Jar, starețul mănăstirii Banceni din cadrul Eparhiei Cernăuțiului și Bucovinei, care ține de Biserica Ortodoxă Ucraina, desprinsă canonic de Moscova după invadarea Ucrainei de către Rusia, va fi judecat sub acuzația de încălcare a egalității cetățenilor în funcție de convingerile lor religioase, conform Suspilne. a relatat în septembrie bucpress.eu, agenția de presă din Cernăuți.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii regionale din Cernăuți, ca urmare a investigațiilor, ierarhul ar fi folosit în discursurile sale publice cuvinte menite să stârnească ura religioasă între credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UPȚ) și ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale (PȚU), ofensând sentimentele religioase ale susținătorilor PȚU, aflată în strânsă comuniune cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol.

Conform legislației, pedeapsa pentru această infracțiune poate fi o amendă de la peste 3 mii de grivne la aproape 9 mii de grivne, restricționarea libertății pentru până la 5 ani sau închisoarea până la 3 ani.

La data de 22 mai, starețului mănăstirii Bănceni, Longhin Jar, i s-a adus acuzația de incitare la ură interreligioasă. Potrivit informațiilor SBU (Serviciul de Securitatea al Ucrainei), în timpul slujbelor religioase, ierarhul de origine română ar fi făcut remarci jignitoare la adresa Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale, numind-o „biserică lui Antihrist” și „satanistă”. Pentru a confirma sau infirma acuzațiile de incitare la ură religioasă, s-a efectuat o expertiză lingvistică.

Pe pagina de Facebook a Eparhiei Cernăuțiului și Bucovinei s-a menționat că Longin a fost chemat la audieri pentru a fi intimidat și presat. La data de 21 mai, pe pagina Telegram a eparhiei a fost publicată o declarație a lui Longin, în care acesta afirmă că a fost convocat de poliție.

La 22 mai, în jurul orei 13:00, zeci de persoane s-au adunat în fața sediului poliție din Cernăuți pentru a-l susține pe episcopul Longin și pentru a protesta împotriva acțiunilor autorităților.

În data de 11 septembrie 2023, Longhin Jar a declarat într-un filmuleț publicat pe YouTube că ancheta în cazul său s-a încheiat și că a fost pus sub acuzare, iar dosarul său a fost trimis în instanță.

Mitropolitul a subliniat că nu este conștient pe ce motive se bazează acuzația și a accentuat că singura sa vină constă în dorința de a sluji „Bisericii sale” și „Dumnezeului său”, având drepturi constituționale în acest sens.

Vorbind despre pregătirea pentru proces și interogatorii, ierarhul a menționat: „Ei îmi fură foarte mult timp, timp pe care ar trebui să-l dedic copiilor, timp pe care ar trebui să-l dedic pregătirii pentru iarnă”.

Mitropolitul Longin din Banceni a exprimat regretul că în Ucraina nu a fost găsit nimeni care să atragă atenția asupra încălcării drepturilor credincioșilor ucraineni și a Constituției. În opinia sa, o astfel de situație ar putea deveni un precedent pentru întreaga lume. Referindu-se la acuzațiile aduse, arhiepiscopul a subliniat: „Iubesc țara mea și voi trăi întotdeauna în ea”.