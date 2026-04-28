Alianța PSD-AUR provoacă cutremur la Bruxelles

Liderii grupurilor politice europene avertizează că PSD riscă să piardă orice credibilitate externă prin această colaborare. Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European, susține că socialiștii români calcă o linie roșie pe care chiar ei au trasat-o în Europa. De asemenea, Terry Reintke, reprezentantă a Verzilor germani, a subliniat că nicio dorință de putere nu justifică o alianță cu „inamicul democrației”. Din tabăra liberală, Valerie Hayer a numit gestul PSD drept unul iresponsabil. Ea a reamintit că AUR are viziuni care subminează valorile europene și apropierea de partenerii strategici.

„Dacă PSD răstoarnă guvernul şi formează o coaliţie cu AUR, va călca o linie roşie pe care ei înşişi au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forţele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, potrivit News.ro.

Socialiștii de la Bruxelles încearcă să calmeze spiritele

În ciuda presiunii externe, conducerea socialiștilor europeni evită să critice direct partidul condus de Sorin Grindeanu. Iratxe Garcia, președinta grupului S&D, a declarat că are încredere în angajamentul pro-european al românilor. Totuși, surse oficiale afirmă că liderii de la Bruxelles nu au fost informați despre planurile de a depune o moțiune comună cu AUR. Unii europarlamentari socialiști încearcă să minimalizeze incidentul. Aceștia susțin că regulile de izolare a extremei drepte se aplică mai degrabă la nivelul Uniunii Europene decât în politica internă.

„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social-Democrat (român) şi în angajamentul său de a colabora cu toate forţele pro-europene. Acest principiu este nenegociabil şi se află în centrul familiei noastre politice”, a punctat Iratxe García.

Riscul unei noi ordini politice în România

Europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan avertizează că această validare a AUR va schimba peisajul politic de la București. El consideră că PSD va ajunge să joace un rol marginal, în timp ce scena politică se va polariza. Pe de o parte va rămâne tabăra pro-reformă a lui Ilie Bolojan, iar pe de altă parte curentul anti-european reprezentat de AUR. Între timp, președintele PPE, Manfred Weber, a făcut apel la responsabilitate pentru a menține stabilitatea țării. România nu este singurul caz de acest fel, un precedent similar existând deja în Lituania.

„Prin consolidarea AUR şi prin validarea naraţiunii şi acţiunilor sale anti-establishment şi anti-europene, peisajul politic românesc se va polariza între un tabără pro-reformă condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan şi o tabără anti-europeană în jurul AUR”, a explicat Siegfried Mureşan.

