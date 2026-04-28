Alianța PSD-AUR provoacă cutremur la Bruxelles

Liderii grupurilor politice europene avertizează că PSD riscă să piardă orice credibilitate externă prin această colaborare. Vula Tsetsi, președinta Partidului Verde European, susține că socialiștii români calcă o linie roșie pe care chiar ei au trasat-o în Europa. De asemenea, Terry Reintke, reprezentantă a Verzilor germani, a subliniat că nicio dorință de putere nu justifică o alianță cu „inamicul democrației”. Din tabăra liberală, Valerie Hayer a numit gestul PSD drept unul iresponsabil. Ea a reamintit că AUR are viziuni care subminează valorile europene și apropierea de partenerii strategici.
„Dacă PSD răstoarnă guvernul şi formează o coaliţie cu AUR, va călca o linie roşie pe care ei înşişi au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forţele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, potrivit News.ro.
Socialiștii de la Bruxelles încearcă să calmeze spiritele
În ciuda presiunii externe, conducerea socialiștilor europeni evită să critice direct partidul condus de Sorin Grindeanu. Iratxe Garcia, președinta grupului S&D, a declarat că are încredere în angajamentul pro-european al românilor. Totuși, surse oficiale afirmă că liderii de la Bruxelles nu au fost informați despre planurile de a depune o moțiune comună cu AUR. Unii europarlamentari socialiști încearcă să minimalizeze incidentul. Aceștia susțin că regulile de izolare a extremei drepte se aplică mai degrabă la nivelul Uniunii Europene decât în politica internă.
„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social-Democrat (român) şi în angajamentul său de a colabora cu toate forţele pro-europene. Acest principiu este nenegociabil şi se află în centrul familiei noastre politice”, a punctat Iratxe García.
Riscul unei noi ordini politice în România
Europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan avertizează că această validare a AUR va schimba peisajul politic de la București. El consideră că PSD va ajunge să joace un rol marginal, în timp ce scena politică se va polariza. Pe de o parte va rămâne tabăra pro-reformă a lui Ilie Bolojan, iar pe de altă parte curentul anti-european reprezentat de AUR. Între timp, președintele PPE, Manfred Weber, a făcut apel la responsabilitate pentru a menține stabilitatea țării. România nu este singurul caz de acest fel, un precedent similar existând deja în Lituania.
„Prin consolidarea AUR şi prin validarea naraţiunii şi acţiunilor sale anti-establishment şi anti-europene, peisajul politic românesc se va polariza între un tabără pro-reformă condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan şi o tabără anti-europeană în jurul AUR”, a explicat Siegfried Mureşan.
Europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan , mai întîi să se hotărască pe cine reprezintă la Bruxelles , pentru că în acest moment , face doar rău Romăniei . Să lase în pace romănii ! Și , să nu mai jignească poporul romăn ! E dreptul lor de a vota ce cred de cuviință .
Sunt sătul până peste cap de tonomatele mainstream plătite pe din dos, și care o țin din sculare până în culcare cu partidul „extremist” AUR și partidele „proioropene”. Ce facem cu individa aia de la Mediu care intenționează să dea la temelie oieritului? Este proeuropeană sau o extremistă feroce?
Nu poti izola cu „cordoane sanitare” acea sectiune de electorat care ajunge la 30-40%! Ideologia politica a bruxell-ezilor este absurda si abuzivã si incepe sa semene cu cea bolsevicã, pe principiul bolnav „Cine nu e cu noi e impotriva noastrã!”… Miscarea popoarelor europei ia amploare si nu pentru ca sunt anti-europeni – cum gresit se insinueazã – ci pentru ca sunt anti-Ursula & clica si ideologia lor…
… iar globalistii romani sa-i pupe-n mandat pe cei europeni, adevarate modele politice de hotie si ticalosie!
pe langa cele de extrema tradare sau extrema vanzare e mai putin periculos
„Extrema dreapta” in cazul nostru invocat de caracatita sistemului largit european este precum erau la noi botii invocati tot de ei.
Pe S e d eul ci uma ro si e eeeee!
sa explicam ca Romania se afla pe Continentul european si ca nu exista un partid care sa fi cerut exit-ul atunci de ce UE/CE imparte Romania in doua pro si anti?
Pentru hoții de la Bruxelles, hoția din Romania se numește reforma, iar voința poporului este extremism. Pot ei sa mituiască politicieni, Justiție, servicii și alți tradatori, sa anuleze alegeri corecte, dar în final adevărul va ieși la suprafață și se va face dreptate.
Socialistii europeni ar trebui sa-i dea afara pe ‘socialistii’ romani,de fapt niste lichele politice
Le cade penalul Bolojan…Cand USR si PSD s-a aliat AUR pentru alungarea lui Citu le tremura placerea la toti.