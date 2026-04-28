Celălalt „război” al PSD: cel intern. Jocurile de culise

Marea masă a aleșilor PSD a spus clar de săptămâna trecută: fără Ilie Bolojan la Guvern! A fost primul pas: cel al legitimității demersului unui război purtat cu PNL în numele întregului partid. A urmat actul doi: retragerea miniștrilor de la guvernare. Unii social-democrați au plusat: e nevoie și de retragerea celorlalți puși pe acord politic – secretari de stat, șefi de instituții, inclusiv președintele Camerei Deputaților. După ce Lia Olguța Vasilescu a vorbit de demisia lui Grindeanu de la șefia Camerei, a revenit. Nu a cerut demisia doar a lui Grindeanu, ci a tuturor celor înscăunați de coaliția PSD-PNL-USR-UMDR-Minorități.

Ascensiunea tandemului LOV-Manda

Surse social-democrate au explicat pentru Cotidianul că tandemul Lia Olguța Vasilescu – Claudiu Manda a fost și cel care l-a presat pe Grindeanu în decizia de urgentare a demiterii lui Ilie Bolojan. În ultimele luni, cei doi au căutat să-și consolideze puterea în PSD, prin aducerea lângă ei a cât mai mulți șefi de organizații. Lia Olguța Vasilescu (LOV) a căpătat un atu în jocurile interne în momentul în care a fost aleasă și la șefia Asociației Municipiilor din România. Soțul acesteia, Claudiu Manda, a ajuns secretar general al PSD. În campania internă a fost portretizat ca ca șef al celei mai performante organizații. Însă a contat și retragerea (strategică) a lui Paul Stănescu.

Din informațiile Cotidianul, în zona de sud majoritatea organizațiilor sunt mai apropiate LOV-Manda decât de Sorin Grindeanu. Mai puțin Oltul, unde deși Paul Stănescu nu mai are o funcție oficială de partid, rămâne vocea numărul unu. Sursele Cotidianul susțin că pentru moment Stănescu e neutru în lupta pentru putere internă. Iar la o eventuală accentuare a situației mai degrabă s-ar plasa în echipa Grindeanu.

Într-o analiză pentru News.ro, politologul Cristian Pîrvulescu a punctat faptul că o „grupare peremistă”, cu precizarea că se referă la tandemul LOV-Manda, a preluat controlul PSD. „Eu cred că gruparea peremistă din partid a preluat controlul total asupra partidului. Această grupare nu are niciun fel de aprehensiune pentru democraţie şi Uniunea Europeană. Deci putem să vedem o derivă fascistă a partidului în Uniunea Europeană”, a subliniat Pîrvulescu. Aducerea în discuție a moștenirii PRM se referă la Lia Olguța Vasilescu, social-democrată care în două mandate a intrat în Parlament pe listele PRM. Nu e singurul caz. Ion Mînzână, șeful CJ Argeș, a fost ales de trei ori în Parlament pe listele PRM (1996, 2000, 2004).

Consultările de la Cotroceni: niciun prim-vicepreședinte

Episodul consultărilor de la Cotroceni a dus la o altă bizarerie. Dacă PNL a trimis întreaga echipă de conducere restrânsă – președinte, secretar general și 4 prim-vicepreședinți, la PSD situația a fost alta. Au mers Sorin Grindeanu (președinte), Claudiu Manda (secretar general) și Marian Neacșu (președinte PSD Sector 3 și vicepremier). Și niciunul dintre prim-vicepreședinți, ceea ce a dus la nemulțumiri în partid, în condițiile în care trei dintre ei sunt și reprezentanți ai aleșilor locali: Ionuț Pucheanu (primar al Galațiului), Corneliu Ștefan (șef CJ Dâmbovița) și Marius Oprescu (șef CJ Olt). Sursele Cotidianul susțin că decizia „delegației” a fost luată de Grindeanu și Manda.

Pe de altă parte, surse de la vârful PSD au subliniat că oricum marile decizii nu se iau în acest format și cu Nicușor Dan la masă, ci într-un format ceva mai mare.

Speranța Ivan și trimiterea la înaintare a lui Neacșu

În condițiile dilemei privind viitorul guvernării și cine preia Executivul, primele priviri au fost către Sorin Grindeanu. Însă acesta nu a vorbit de vreo revenirea a sa la Palatul Victoria mai repede de aprilie 2027. Apoi, în discuțiile din intern, cu precădere în organizațiile din Ardeal, numele înaintat a fost Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Ivan a mai fost în cărți să-l concureze pe Sorin Grindeanu la conducerea PSD, dar a renunțat și a mers în echipa câștigătoare, care a fost și singura echipă.

Însă organizația PSD Bistrița Năsăud, cea care îl sprijină pe Ivan, a fost zguduită de un scandal de corupție, în centrul fiind Radu Moldovan, puternicul baron PSD din Ardeal. Teoretic, acesta e cel mai performant social-democrat din Ardeal. În acest context, și lobby-ul pentru Ivan a scăzut.

Foarte prezent, deși este un personaj foarte discret, a fost Marian Neacșu, vicepremier demisionar. Deși e doar unul dintre numeroșii vicepreședinți, Neacșu a fost atât la Cotroceni, dar a ieșit și în conferință cu un lider al AUR, Petrișor Peiu, pentru a anunța moțiunea de cenzură. Neacșu a devenit un omniprezent al ultimelor guverne: secretar general, apoi vicepremier în cascadă (Guvernul Ciolacu 1, Guvernul Ciolacu 2, Guvernul Bolojan).

Neacșu face și echilibristică politică, nefiind plasat nici în echipa LOV-Manda, nici a lui Grindeanu. Surse politice susțin pentru Cotidianul că apropierea lui Neacșu a fost de Ciolacu, iar Grindeanu doar l-a preluat. Însă Neacșu și-a atras susținere, mai ales la nivel de instituții, pas cu pas. Acum, în contextul discreției temporare a lui Grindeanu, sub impresia de politician care fuge de scandalurile politice, Neacșu se profilează ca o voce de care se ține cont.

De altfel, conform HotNews, Neacșu vizează o funcție-cheie în statul român: șefia Curții de Conturi. Însă mandatul plin pentru această funcție, dat în urma unui vot în Parlament, va fi doar în luna octombrie, pe restul de mandat al lui Mihai Busuioc fiind pentru moment Mirela Călugăreanu.

Mai mult, poziționarea ceva mai ofensivă a lui Neacșu de luni, de la conferința alături de Peiu, a surprins, în condițiile în care PSD nu-și asumase să spună că e posibilă inclusiv colaborarea cu AUR pentru noul Executiv.

Viitorul guvernării și viitorul lui Grindeanu

PSD vrea plecarea lui Ilie Bolojan, dar să păstreze o PNL la guvernarea. Pe scurt, o guvernare pro-europeană. Problema este că PNL e ferm pe poziții că nu mai rămâne la Putere dacă Bolojan e demis. Așadar, Grindeanu și colegii, dacă mai vor la Putere, trebuie să conteze și pe voturile AUR sau ale unor facțiuni suveraniste.

Un eșec privind un guvern favorabil i-ar pune probleme lui Grindeanu la nivelul partidului, susțin surse social-democrate. Pentru că aleșii PSD se așteaptă ca partidul lor să rămână în continuare la guvernare. De exemplu, pe Programul „Anghel Saligny” încă întârzie să vină banii. Iar mulți primari bat din picior să fie dat drumul la robinetul cu resurse.