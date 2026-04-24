Sfârșitul unei iluzii. Cum au luat-o la vale procentele lui Nicușor Dan ANALIZĂ

Încrederea de care s-a bucurat Nicușor Dan la început de mandat a scăzut constant, fiind mult sub cele ale unor alți șefi de stat ca Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis.

De Radu Eremia - Redactor-șef adjunct
Nicușor Dan a ajuns un președinte cu sub 30 la sută încredere în mai puțin de un an FOO Presidency

Nicușor Dan nu a împlinit anul în funcția de președinte al României, iar încrederea în acesta a scăzut cu 20 de procente.

Emil Constantinescu a fost prima speranță a politicii românești pentru prima funcție în stat. Constantiescu și CDR-ul au arătat prima dată că poate exista alternanță la guvernare și președinție, la final de 1996. Iar spre deosebire de Nicușor Dan, Emil Constantinescu și-a conservat procentele.

Conform datelor prezentate de politologul Dan Pavel într-un material din Sfera Politicii („Performanța coaliției? Rămînerea împreună”), în 1999, după un an Emil Constantinescu avea o încredere de 53%, potrivit unui sondaj CURS. Scăderea era lentă. De exemplu, conform aceleiași surse, în martie 1997, la trei luni de la preluarea mandatului, Constantinescu avea încredere de 57% (sondaj Metro Media Transilvania). Constantinescu plecase de la 50% încredere în noiembrie 1996, când au avut loc cele două tururi ale prezidențialelor.

Traian Băsescu a fost ales în decembrie 2004 ca președinte. A plecat de la o încredere de peste 60%. De exemplu, în februarie 2005, Traian Băsescu se bucura de încrederea a 63% dintre români (potrivit IMAS).

După nouă luni de la preluarea mandatului, conform unui sondaj IMAS din perioada 9-16 septembrie, Traian Băsescu se bucura de încrederea a doar 48% dintre români.

Deși cu un mandat cu numeroase controverse și asocieri, Traian Băsescu s-a menținut la o încredere de aproape 50%. În ianuarie 2009, cu câteva luni înainte de realegere, avea 49,9%. În ciuda nenumăratelor clinciuri, Băsescu a reușit să strângă suficiente voturi cât să învingă alianța între PSD și PNL, în timp ce șeful statului avea în spate doar PDL-ul.

Încredere mare în Iohannis și după un an

Succesorul lui Băsescu, Klaus Iohannis, a plecat în mandatul prezidențial cu o încredere de 60%, după cum arăta INSCOP Research, în decembrie 2014.

Primul an al lui Klaus Iohannis a fost foarte bun din punctul de vedere al păstrării electoratului. 59,8% era încrederea de care se bucura Klaus Iohannis în decembrie 2015, la doar o lună de la Colectiv, dar și un an de la începerea mandatului. Iohannis era și beneficiarul unei mici creșteri față de septembrie 2015.

INSCOP septembrie 2015

Nicușor Dan, doar 27%

Actualul președinte al României, prin poziționările sale pe teme politice, justiție și în politica internațională, a scăzut mult față de alți șefi de stat, într-o perioadă de aproape un an. Nicușor Dan a preluat mandatul la final de mai. Primul sondaj INSCOP, din 2 iunie, îl dădea pe Nicușor Dan la 47%. Era în luna de miere.

Iunie 2025 – INSCOP – notorietate și încredere în personalități

Pe de altă parte, în martie 2026, la aproximativ zece luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a ajuns la 27%. Iar de la ultimul sondaj INSCOP Research Nicușor Dan a mai luat decizii (cum a fost numirea procurorilor șefi de la parcchete sau ultimul interviu public) care i-au nemulțumit mai ales pe cei din bulele care și-au pus încrederea în aceștia.

INSCOP încredere personalități politice martie 2026
Pentru că sprijinul său a venit din partea electoratelor USR, PNL și UDMR, cu precădere, iar mai puțin de la PSD. Social-democrații au evitat să-i acorde un sprijin asumat, fiind doar câteva persoane care s-au poziționat pro-Nicușor Dan.

Cu o încredere și mai mică este Nicușor Dan în ultimul sondaj al Agenției de Rating Politic, prezentat de Cotidianul. Potrivit studiului sociolog, Nicușor Dan are o cotă de încredere de 24,2%.

 

Distribuie articolul pe:

4 comentarii

  1. Cea mai dura măsură este introducerea ” e-Factura” pentru micii fermieri! Să-i văd pe intermediarii miliardari din piețe pe unde scot cămașa! De ce nu dau bon fiscal la taraba? Au viloice la munte și la mare și jeep-ane 4×4=16,plus concedii in Dubai! La sparanghel, ba hoților!

    Răspunde

  2. Comparăm mere cu pere ; circumstanțele în care au acționat președinții sunt atât de diferite , încât termenul de un an este absolut insuficient .
    Raportul dintre personalitățile actualilor locatari ai palatelor decizionale este de data asta net în favoarea premierului , fapt neîntâlnit până acum .

    Răspunde

  3. cel mai greu de castigat este increderea oamenilor in tine, cel mai usor de pierdut, increderea oamenilor in tine ! asa ca vezi cum te porti !!!!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro