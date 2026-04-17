POT a ajuns în Parlament după ce a trecut pragul electoral de 5% cu mai puțin de 2 procente: 6,46% la Camera Deputaților, iar 6,39% la Senat. Formațiunea condusă de Anamaria Gavrilă și-a lipit și eticheta de „partid al lui Călin Georgescu”. De altfel, a susținut campania prezidențială a acestuia, apoi a lui George Simion.

276.951 de lei din banii lor, milioane de la stat

La fel ca Georgescu a încercat să pozeze în actorul care face politică aproape fără bani. Suma rambursată de AEP după parlamentarele din 2024 a fost modifică, față de a altor partide: 276.951 de lei.

Situația s-a schimbat când POT a ajuns la borcanul cu miere. Iar borcanul cu miere este subvenția bugetară. Prima lună în care POT a primit bani de la stat a fost ianuarie 2025. Suma încasată: 1,51 milioane de lei. Practic, de peste 5 ori față de cât au investit oficial la parlamentare. Prima sumă mai mare cheltuită din bani publici a fost consultanța politică: 29.375 de lei în ianuarie. Apoi au urmat alte patru luni cu suma constantă de 23.500 de lei pe consultanță.

În iunie, lună când deja era gata și campania pentru prezidențialele, suma a explodat. POT a cheltuit 736.366 de lei în acea lună pe consultanță politică. Mai mult de jumătate din subvenția de 1,3 milioane lei în acea lună. Cu titlu de comparație, în acea lună PNL a plătit 134.408 pe consultanță politică. PSD, 206.500 de lei. AUR, al doilea beneficiar de bani de la stat, zero lei.

Apogeul banilor dați de POT pe consultanță politică

Iar POT a continuat cu sumele mari pe consultanță politică: 709.038 de lei în iulie, 466.575 de lei în septembrie, iar apogeul a fost în octombrie: 915.867 de lei. Din analiza Cotidianului pe toate datele din 2025, niciun alt partid mai mare – PSD, PNL, AUR – nu a atins această sumă. Doar PSD s-a apropiat în mai 2025, când au fost plătite facturile pe campania electorală, cu 813.827 de lei.

POT a continuat tradiția banilor mulți și în ultimele două luni din 2025. 415.167 de lei au fost plătiți în septembrie pentru consultanță politică. Alți 482.707 de lei în decembrie 2025.

Comparația cu marile partide

Per total, suma a fost de 3,87 milioane de lei la POT în 2025, dintr-un total de 15,94 milioane de lei încasați de la stat. În schimb, PSD a dat 3,55 milioane de lei din 77 de milioane de lei. PNL, doar 2,33 milioane de lei, din 41,91 milioane de lei. Paradoxul e că POT este în prezent în plin proces de scindare. La Senat nu mai are grup de anul trecut.

La Cameră este o luptă pentru putere între o facțiune unde principala voce e Răzvan Chiriță, liderul de grup, iar cealaltă e condusă de Anamaria Gavrilă, șefa formațiunii. În prezent, mai mulți parlamentari sunt în tabăra Chiriță, în proces de preluare a cârmei partidului. În schimb, Gavrilă a rămas aproape doar cu familia băgată în Parlament: sora Bianca Gavrilă și partenerul de viață, Cristian Popa.

Muțenia POT pe consultanță politică. Și la AEP

Cotidianul a vrut să afle unde s-au dus toți acești bani pe consultanță politică. Ziarul a trimis o solicitare în primul rând la POT în urmă cu aproape o lună. Nici urmă de răspuns. Cotidianul a trimis mesaj pentru a cere clarificări și șefei POT, Anamaria Gavrilă. Nici de la aceasta nu a fost un răspuns.

Pe de altă parte. Autoritatea Electorală Permanentă, cea care verifică cheltuielile partidelor, a evitat un răspuns direct. „În conformitate cu prevederile Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2026, aprobat de preşedintele instituției, controlul respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidele politice în anul fiscal 2025 se va desfășura în perioada 01.06.2026-31.12.2026”, susține AEP, într-un răspuns pentru Cotidianul.

Conform instituției conduse de Adrian Țuțuianu, în prezent informațiile despre problematica ridicată de Cotidianul pot fi consultate dintr-un registru unde nu sunt menționați furnizorii.

Cu toate acestea, AEP ne precizează că după control situația va fi publicată în Monitorul Oficial. Însă și acel raport stă departe de furnizarea de explicații privind anumite probleme și nume de furnizori.