Ialomița și Călărașiul urmează modelul județului Constanța și închide școlile.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Ialomița a decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județ pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, ca măsură de prevenție în contextul avertizării Cod roșu de ploi abundente.

Și Prefectura Călăraşi a anunţat, marţi, că în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost analizată situaţia generată de condiţiile meteorologice extreme care afectează judeţul în aceste zile.

”Având în vedere avertizarea meteorologică de COD ROŞU de ploi torenţiale, vânt puternic şi posibile fenomene periculoase, s-a decis suspendarea cursurilor şcolare în toate unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi, în data de 8 octombrie 2025, pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. Măsura are caracter preventiv şi temporar, fiind luată în strânsă colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, autorităţile locale şi structurile de ordine publică, care monitorizează permanent situaţia din teren”, a transmis Prefectura Călăraşi.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15

Fenomene vizate: ploi torențiale și abundente

Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

Prefectura Ialomița mai anunță că, urmare a Avertizării Meteorologice COD ROȘU de ploi abundente, valabilă în perioada 07 octombrie 2025, ora 21:00 – 08 octombrie 2025, ora 23:00.

Măsuri dispune:

• Activarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției (CJCCI), care va funcționa la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița.

• Activarea grupei operative a ISU Ialomița pe întreaga perioadă de manifestare a codului roșu;

• Asigurarea permanenței în toate primăriile și convocarea, la nevoie, a Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență;