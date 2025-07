Alte idei pentru Cabinetul Bolojan

Întrucât golurile din trezorerie va obliga sa luați masuri pe termen scurt , propun următoarele:

1) impozitați cu 10% orice ajutor social oferit pe teritoriul României.

În acest fel veti proceda la scăderea numărului de persoane care nu muncesc si incurajarea lor de a se angaja.

2) Supraimpozitați orice forma de export de material lemnos din România.

Este momentul sa demonstrați ca pădurile tarii sunt o moștenire valoroasa pentru generațiile viitoare

3) Supraimpozitați orice vânzare de teren intravilan mai mare de 500mp si orice vânzare/ scoatere din circuit de teren agricol mai mare de 1ha

Este momentul să stopați scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe de teren destinate agriculturii.

4) Desființați liceele care au rata de promovare a bacalaureatului sub 10%. Concediați întreg corpul profesoral din aceste unități care a obținut contraperforman’e in procesul de învățământ.

Este momentul sa puneți bazele meritocrației în învățământul romanesc

5) Reduceți toate salariile conducerilor companiilor de stat până la nivelul de cel mult 5000 euro lunar echivalent în lei.

Reduceți indemnizațiile membrilor AGA, CA, la sume simbolice . În acest fel, veți da un semnal de oprire a jafului din unele companii de stat.

6) Solicitați Parlamentului să reducă cu 50% drepturile lunare adiacente indemnizației lunare pentru parlamentari.

Reduceți cu 10% salariile tuturor miniștrilor din Cabinet.

În acest fel, veți da un semnal clar de solidaritate cu cei cărora primul pachet de masuri adoptat, precum si anularea indexarii si reportarea recalcularilor le-a redus considerabil venitul lunar.

7) Cereți în mod public Președinției, CCR, celorlalte componente ale administrației centrale să îsi reducă benevol veniturile cu 10%

Solidaritatea cu statul roman aflat in dificultate trebuie să înceapă de sus in jos.

8) Interziceți orice manifestare de tip concert, zilele localității, festival, iar sumele prevazute în bugetele locale se fac venituri la bugetul de stat.

În acest fel, veți opri cheltuirea unor fonduri fără nicio eficiență economică.

9) Majorați cu până la 500% toate amenzile prevăzute pentru nerespectarea legii.

Este momentul ca toți să înțelegem că libertatea presupune și responsabilitate. Un procent de 0,5% din PIB, acoperit din amenzi, va însemna cca 1,7 miliarde de euro luând ca baza PIB-ul României din anul 2024.

10) Impozitați cu 10% sumele provenite din sponsorizări, considerându-le venit, prin schimbarea paradigmei sponsorizării.

Un Român care își iubește Țara