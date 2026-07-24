Ambasadorul american, Darryl Nirenberg, întâlnire cu directorul Companiei de Aeroporturi București: „Reconfirmă dialogul instituțional solid dintre cele două părți”

„Vizita Ambasadorului Statelor Unite la sediul Companiei Naționale Aeroporturi București reconfirmă dialogul instituțional solid dintre cele două părți, precum și interesul comun pentru dezvoltarea cooperării în domeniul aviației.”, se arată în comunicatul CNAB.

Compania Națională Aeroporturi București anunță că discuțiile au vizat consolidarea colaborării în domeniul infrastructurii aeroportuare, al conectivității aeriene transatlantice și al investițiilor americane în sectorul aviatic românesc, în contextul mai larg al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Infrastructura și investițiile, printre subiectele discutate

„În cadrul întrevederii, am discutat despre marile proiecte de infrastructură ale Companiei Naționale Aeroporturi București, atragerea de investiții și perspectivele de dezvoltare a relațiilor cu Statele Unite ale Americii.

Legăturile apropiate cu Statele Unite consolidează poziția strategică a aeroporturilor din București din perspectiva relațiilor economice bilaterale, cu accent pe aprofundarea oportunităților de colaborare”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

Directorul General al CNAB a reafirmat disponibilitatea Companiei Naționale Aeroporturi București de a susține proiecte comune în domeniile infrastructurii, digitalizării, siguranței și securității aeroportuare, aliniate standardelor internaționale și obiectivelor de dezvoltare ale celor două aeroporturi ale Capitalei.

Creșterea cererii pentru călătoriile transatlantice

Bogdan Mîndrescu a subliniat relevanța strategică a rutei aeriene directe cu Statele Unite pentru dezvoltarea relațiilor economice, turistice și diplomatice bilaterale, precum și potențialul de extindere a conectivității directe dintre România și piața americană, pe fondul creșterii cererii pentru călătoriile transatlantice.

„Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite se poate reflecta și în modul în care dezvoltăm infrastructura aeroportuară a Capitalei. Investițiile de anvergură pe care le derulăm confirmă rolul Companiei Naționale Aeroporturi București ca hub regional de conectivitate și ca partener de încredere pentru instituțiile și investitorii din State.”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

Directorul General al CNAB a precizat că dialogul început cu Ambasadorul Statelor Unite va deschide noi oportunități de colaborare și va genera proiecte cu efecte pozitive pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, creșterea conectivității dintre România și Statele Unite și consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul aviației.

Citește și