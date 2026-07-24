Moștenirea Carrefour pentru fondatorii Dedeman aduce pierderi de zeci de milioane de euro

Situația financiară a subsidiarei din România înaintea retragerii
Datele financiare aferente primului semestru din 2026 indică o deteriorare accentuată a profitabilității pentru cele aproape 480 de magazine Carrefour de pe plan local. Veniturile nete generate în această perioadă au însumat 1,26 miliarde de euro, marcând o scădere de 5,5% față de intervalul similar din 2025, conform datelor profit.ro.
În paralel cu această contracție a încasărilor, pierderile companiei s-au adâncit considerabil. Dacă în prima jumătate a anului trecut pierderea netă se situa la 19 milioane de euro, în 2026 aceasta a urcat la 30 de milioane de euro, reprezentând o creștere îngrijorătoare de aproximativ 58%.
Aceeași tendință negativă s-a reflectat și în rezultatul operațional recurent, care a ajuns la un minus de 24 de milioane de euro, comparativ cu pierderea de 6 milioane de euro raportată anterior. În acest context economic dificil, cheltuielile de capital ale subsidiarei au fost reduse cu două milioane de euro, stabilizându-se la nivelul de 14 milioane de euro.
Detaliile financiare ale tranzacției cu Pavăl Holding
Vânzarea activelor din România a fost finalizată oficial pe 30 iunie 2026, ca parte a unei strategii mai ample a grupului francez de a se concentra pe piețele cheie din Franța, Spania și Brazilia. Tranzacția a evaluat subsidiara românească la 823 de milioane de euro, sumă care include datoriile de leasing estimate la aproximativ 500 de milioane de euro.
Contravaloarea efectivă a tranzacției de cedare s-a ridicat la circa 300 de milioane de euro. În plus, acordul a stipulat rambursarea soldului contului curent datorat grupului Carrefour, reprezentând aproximativ 200 de milioane de euro la data finalizării.
În urma acestei vânzări, acționarii grupului francez vor fi recompensați cu un dividend special în valoare totală de 150 de milioane de euro, echivalentul a 0,21 euro pe acțiune.
Performanța globală a grupului și rețeaua predată în România
Spre deosebire de rezultatele slabe înregistrate în România, grupul Carrefour a raportat o creștere solidă la nivel internațional. Vânzările globale din primul semestru au crescut cu 2,1%, ajungând la 43,79 miliarde de euro, cu un avans de 1,9% în trimestrul al doilea. Rezultatul operațional recurent la nivel de grup a urcat cu 4%, ajungând la 757 milioane de euro, iar profitul net ajustat a înregistrat un salt spectaculos de 26,8%, până la 345 milioane de euro.
Pe plan local, Carrefour era prezent încă din anul 2001. La momentul predării ștafetei către frații Pavăl, rețeaua număra 478 de unități comerciale. Acest portofoliu vast este alcătuit din 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount sub brandul Supeco. Toate aceste unități reprezintă acum provocarea noilor proprietari, care vor trebui să implementeze strategii de eficientizare pentru a readuce afacerea pe profit.
10 comentarii
Mult succes fratilor Paval,
Sunt sigur ca a fost anticipata aceasta miscare marsava in care probabil le-au lasat mostenire o groaza de contracte capcana care sa sifoneze bani din Carrefour timp de ani de zile catre furnizori si alte companii satelit (inclusiv grupul mama care a iesit pe plus).
Respect pentru fratii Paval, stiu ca au anticipat dar sa ii ajute Dumnezeu sa se eliberese de „lanturile” cu care a fost predata aceasta companie capcana!!
Pai trebuie sa se raporteze la concurenta Kaufland si Lidl care: au o imagine mai bine pozitionata prin publicitate in emisiunile MasterChef si Chef la cutite; au o politica de preturi si reduceri foarte activa; discounturi pentru clientii inregistrati in aplicatie – stiu cand cumpara, ce cumpara, cu ce frecventa; calitatea si ambalajul produselor, sortimentele de produse aduse din Europa, cu retea stabila de furnizori; in Romania nu ai furnizori care sa iti poata furniza produse de calitate similara, sa construiesti retea de furnizori dureaza si costa; ce nu stiu noii proprietari e ca prin magazine probabil au stocuri de marfa fara miscare, demodate, in afara intervalului de pret acceptat de clienti; sa iei magazinele la mana, sa le verifici si sa le eficientizezi e scump; probabil ca inainte de vanzare s-au facut operatii de „coafare” a situatiei sa dea bine in hartii si abia acum se vede situatia reala; exista solutii pentru mentinerea cash-flow-ului, este important sa ii tina trezoreria si sa leearga activitatea operationala, sa nu traga in jos Dedeman; trebuia o forma de finantare pe termen lung cu perioada de gratie de un an pana reusesc sa restructureze activitatea operationala; daca carrefour a vandut inseamna ca era prea costisitor sa o restructureze si sa o aduca pe profit. Succes!
Propuneri pentru dezvoltarea Carrefour România sub conducerea Pavăl Holding
1. Analizarea oportunității listării companiei la Bursa de Valori București, astfel încât angajații și investitorii români să poată deveni acționari. Un program dedicat angajaților ar putea crește implicarea, loialitatea și motivația acestora, deoarece succesul companiei s-ar reflecta și în valoarea investiției lor.
2. Consolidarea identității de retailer românesc prin creșterea ponderii produselor fabricate în România:
– legume și fructe românești;
– carne și preparate din carne produse în România;
– lactate, panificație și alte produse alimentare românești;
– extinderea colaborării cu producătorii locali.
3. Dezvoltarea unor promoții sezoniere dedicate produselor românești, pentru a încuraja consumul intern și pentru a sprijini agricultura și industria alimentară din România.
4. Adoptarea unei politici salariale competitive, cu obiectivul de a oferi salarii și beneficii peste media pieței. Angajații motivați și bine remunerați oferă servicii mai bune, iar satisfacția clienților contribuie la creșterea vânzărilor și la consolidarea imaginii companiei.
Aceste măsuri ar putea diferenția Carrefour România pe piață și ar putea contribui la dezvoltarea unui model de retail modern, eficient și orientat către economia românească.
Da ,asa funcționează in Spania Eroski Consum care in anumite orase nu prea a funcționat dar in alte da pe baza acțiunilor, adică ca angajații sunt acționari au cumparat acțiuni in moment in care au fost angajati in supermercado. Iar Carrefourul din Spania ,cel putin unde am lucrat se plăteau 16 salarii pe an si atunci clar e important sa dai tot ce poti la un astfel de servici…..in plus aveam reduceri la cumpărături…si multe oferte in general …persoanele peste 65 de ani de asemenea au un card aparte,nu plătesc tva la legume fructe ,piine,produse bazice….
sa ne dea de gandit faptul ca ”in afara” grupul e pe profit si in crestere, iar in Romania pe pierderi, asta inseamna ca nivelul de trai e atat de modest incat vanzarile au scazut…
Un motiv în plus sa ne facem cumpărăturile la Carrefour cu acționariat românesc.
Nu înțelegi nimic ! Aici nu vorbim de Pavãl , ci de Holding! Ce românesc? Ce prostii spui ? Finanțările apar din bănci private tip Edmund Roschild , nu știți nimic
Gargara de multinationala jefuitoare!Sictir!Foarte bine ca se reromanizeaza comertul!
Da.Vreau ca si ROMANIA SA FIE O TARA ECOLOGICA CA CELE DIN AFARA!
Foarte frumos din partea holdingului Pavăl holding. Dacă aveți nevoie de ajutor va rog sà apelați cu încredere. Sunt tehnolog Ind. alimentară și clasificator carcase bovine /ovine/porcine. Profesez încă la in abator din jud Harghita. Ba doresc vânzări maxime. 🙏