Moștenirea Carrefour pentru fondatorii Dedeman aduce pierderi de zeci de milioane de euro

Situația financiară a subsidiarei din România înaintea retragerii

Datele financiare aferente primului semestru din 2026 indică o deteriorare accentuată a profitabilității pentru cele aproape 480 de magazine Carrefour de pe plan local. Veniturile nete generate în această perioadă au însumat 1,26 miliarde de euro, marcând o scădere de 5,5% față de intervalul similar din 2025, conform datelor profit.ro.

În paralel cu această contracție a încasărilor, pierderile companiei s-au adâncit considerabil. Dacă în prima jumătate a anului trecut pierderea netă se situa la 19 milioane de euro, în 2026 aceasta a urcat la 30 de milioane de euro, reprezentând o creștere îngrijorătoare de aproximativ 58%.

Aceeași tendință negativă s-a reflectat și în rezultatul operațional recurent, care a ajuns la un minus de 24 de milioane de euro, comparativ cu pierderea de 6 milioane de euro raportată anterior. În acest context economic dificil, cheltuielile de capital ale subsidiarei au fost reduse cu două milioane de euro, stabilizându-se la nivelul de 14 milioane de euro.

Detaliile financiare ale tranzacției cu Pavăl Holding

Vânzarea activelor din România a fost finalizată oficial pe 30 iunie 2026, ca parte a unei strategii mai ample a grupului francez de a se concentra pe piețele cheie din Franța, Spania și Brazilia. Tranzacția a evaluat subsidiara românească la 823 de milioane de euro, sumă care include datoriile de leasing estimate la aproximativ 500 de milioane de euro.

Contravaloarea efectivă a tranzacției de cedare s-a ridicat la circa 300 de milioane de euro. În plus, acordul a stipulat rambursarea soldului contului curent datorat grupului Carrefour, reprezentând aproximativ 200 de milioane de euro la data finalizării.

În urma acestei vânzări, acționarii grupului francez vor fi recompensați cu un dividend special în valoare totală de 150 de milioane de euro, echivalentul a 0,21 euro pe acțiune.

Performanța globală a grupului și rețeaua predată în România

Spre deosebire de rezultatele slabe înregistrate în România, grupul Carrefour a raportat o creștere solidă la nivel internațional. Vânzările globale din primul semestru au crescut cu 2,1%, ajungând la 43,79 miliarde de euro, cu un avans de 1,9% în trimestrul al doilea. Rezultatul operațional recurent la nivel de grup a urcat cu 4%, ajungând la 757 milioane de euro, iar profitul net ajustat a înregistrat un salt spectaculos de 26,8%, până la 345 milioane de euro.

Pe plan local, Carrefour era prezent încă din anul 2001. La momentul predării ștafetei către frații Pavăl, rețeaua număra 478 de unități comerciale. Acest portofoliu vast este alcătuit din 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount sub brandul Supeco. Toate aceste unități reprezintă acum provocarea noilor proprietari, care vor trebui să implementeze strategii de eficientizare pentru a readuce afacerea pe profit.

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