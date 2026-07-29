Amendă de 50.000 de lei pe șantierul noului stadion din Timișoara. Garda de Mediu a găsit peste 700 de tone de deșeuri depozitate necorespunzător

Constructorul stadionului „Eroii Timișoarei”, ridicat de Primăria Timișoara, a fost amendat cu 50.000 de lei de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, după ce inspectorii au constatat nereguli grave privind gestionarea deșeurilor rezultate din lucrările de construcție. Controlul a fost declanșat în urma sesizărilor venite din partea locuitorilor și a informațiilor apărute în presa locală, scrie News.ro.

În timpul verificărilor, comisarii au descoperit că pe șantier erau depozitate aproximativ 718,7 tone de deșeuri direct pe sol, în cantități mari, unele amestecate, fără respectarea normelor de protecție a mediului. Potrivit Gărzii de Mediu, această modalitate de depozitare favorizează ridicarea particulelor de praf în atmosferă în perioadele cu vânt, ceea ce contribuie la creșterea concentrației de pulberi în suspensie și provoacă disconfort locuitorilor din zona stadionului.

Autoritățile au reamintit că, potrivit legislației privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii acestora au obligația de a le gestiona astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

Nu este prima verificare efectuată pe acest șantier. Garda de Mediu precizează că, în urma unui control anterior, constructorului i-au fost impuse mai multe măsuri. O parte dintre acestea au fost respectate, inclusiv montarea unei plase de protecție și predarea unei cantități de 7,88 tone de deșeuri către operatori autorizați. Totuși, inspectorii au constatat că măsurile au fost aplicate doar parțial, iar pe amplasament au rămas cantități importante de deșeuri care continuă să reprezinte un risc pentru mediu.

Sancționat cu o amendă de 50.000 de lei

În urma neregulilor constatate, operatorul economic care execută lucrările a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei. Totodată, Garda de Mediu a dispus măsuri obligatorii pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor generate pe șantier și reducerea stocurilor existente. Constructorul trebuie să transmită dovezi privind valorificarea sau eliminarea deșeurilor astfel încât acestea să nu mai prezinte riscuri pentru aer, apă, sol, floră și faună. Termenul stabilit pentru îndeplinirea acestor obligații este 24 august 2026.

Stadionul „Eroii Timișoarei”

Stadionul „Eroii Timișoarei”, cunoscut și sub denumirea de „Stadionul Lego”, este construit de Primăria Timișoara și va avea o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri. Investiția este estimată la aproximativ 23 de milioane de euro, iar Consiliul Județean Timiș a contribuit cu peste 18 milioane de lei la finanțarea proiectului.