Amplă operațiune a procurorilor: 78 de percheziții în mai multe județe

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii «JUPITER 4», în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfăşoară 78 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe din ţară, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi pentru prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii”, a transmis Parchetul General, conform news.ro.

Procurorii speră ca operațiunile să descurajeze prin fermitate și rapiditate viitoarea activitate criminală, dar și să facă cetățenii să se simtă în siguranță. „Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”, spun procurorii.

În această speță, Poliția Română urmărește nu doar documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, dar și recuperarea prejudiciului, conform news.ro. Suspecții vor fi aduși la audieri.

Lista completă a infracțiunilor vizate de dosarul Jupiter este infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice, conform news.ro.