Amplă operațiune a procurorilor: 78 de percheziții în mai multe județe

Acțiunile au ca scop identificarea persoanelor acuzate și limitarea impactului faptelor acestora.

De Rami Cristescu
Amplă operațiune a procurorilor: 78 de percheziții în mai multe județe

Acțiunile au ca scop identificarea persoanelor acuzate și limitarea impactului faptelor acestora.

Procurorii și polițiștii efectuează luni 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe, în cadrul operațiunii Jupiter 4. Dosarele pentru care au loc aceste descinderi vizează acuzații de contrabandă, evaziune fiscală și înșelăciune.

”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii «JUPITER 4», în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfăşoară 78 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe din ţară, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi pentru prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii”, a transmis Parchetul General, conform news.ro.

Procurorii speră ca operațiunile să descurajeze prin fermitate și rapiditate viitoarea activitate criminală, dar și să facă cetățenii să se simtă în siguranță.  „Operaţiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituţională eficientă şi de angajament comun în protejarea comunităţii şi apărarea valorilor statului de drept”, spun procurorii.

În această speță, Poliția Română urmărește nu doar documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, dar și recuperarea prejudiciului, conform news.ro. Suspecții vor fi aduși la audieri.

Lista completă a infracțiunilor vizate de dosarul Jupiter este infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice, conform news.ro.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro