Acuzată că a vrut să fie agent CIA, Ana Birchall reacționează

Ana Birchall s-ar fi oferit să devină agent al CIA în România susține Vlad Mercori care a publicat pe pagina personală de Facebook un document de la Departamentul de Justiție al SUA.
In postare, se precizează că Birchall l-ar fi contactat pe Roniel Aledo, fost contractor CIA si consilier al președintelui Obama.
Ana Birchall ar fi cerut ca în schimbul colaborării sale să aibă sprijin american pentru o funcție înaltă în statul român.
Contactată de Cotidianul.ro, fostul ministru al Justiției și fost consilier prezidențial în mandatul interimarului Ilie Bolojan spune că totul este un fals, o comandă politică. Ana Birchall adaugă: „Dl Aledo a fost deja contactat de acum 1 saptamana că va fi dat în judecată“.
Fostul consiler prezidențial a postat pe pagina sa de FB:
Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată.
Resping categoric aceste afirmații.
Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană.
Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu.
Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public.
Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul.
Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el.
Orice folosire a numelui meu în acest context o consider o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie.
Mai mult: nu am fost contactată înainte de publicarea acestor acuzații, deși aceasta este o regulă elementară de etică profesională.
Din păcate, nu este prima dată când domnul Vlad Mercori publică neadevăruri despre mine și familia mea.
Am sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri și am inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie asemenea calomnii.
Solicit drept la replică și retragerea materialelor false.
Am susținut mereu parteneriatul strategic România–SUA și regulile statului de drept.
Tocmai de aceea resping ferm manipularea, minciuna și linșajul mediatic.
Vă rog să nu alimentați dezinformarea.
Voi reveni cu actualizări pe măsură ce instituțiile competente clarifică oficial situația.
Vă mulțumesc tuturor celor care cereți adevăr și decență în spațiul public.
Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, care se află într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, s-a întâlnit cu directorul CIA, John O. Brennan, printre subiectele abordate în cadrul întrevederii regăsindu-se teme de interes comun cuprinse în Parteneriatul […]
Trump a contrariat pentru că nu a avut vedetele internaționale ale muzicii americane, ci pe cele prin excelență naționale, pentru că nu a zâmbit ceremonios mai-marilor politicii americane, așa cum a obișnuit în ultimele decenii noul preşedinte.
Nu inteleg dece publicati prostioarele astea. Cui folosesc?
Acuzată că a vrut să fie agent CIA?
Sunteti seriosi? Asta este agent CIA, crede cineva ca sotia unui ofiter de informatii este lasata sa zburde in politica altei tari fara sa fie sub control?
Toti cei scolati de Soros sunt CIA, inclusiv dalmatianul Cozmin Gusa.
AG Gent tzii sesese eku/COM intern se ofera ca DUBLI prin furnizarea engros de inf formatzii briza zante…Divers si unea are ca scop sa acopere Kali Tatea certa si nu dor Rin tza…
CIA nu se afla-n treaba sa „recruteze agenti” la cererea lor! Tipa a facut o tâmpenie fenomenala, si nu de tentativa de „recrutare de catre CIA” poate fi acuzata, ci, si pe sleau, de TRADARE! Mercori, dat în judecata, dar pe ce MOTIV?!!!
Cine e Vlad ăsta? Un absolvent de liceu din Iași care lansează niște prostii ca orice idiot util. De ce ne băgăm noi în mahalaua politică din SUA?
Asta-i buna, maine o sa scrieti ca e plin de agenti si colcaie aparatul de stat de spioni. Nu se poate asa ceva, asemenea minciuni imperialiste, putiniste.
Auzi, cica de aia ar fi statul in halul in care e! Cand toata lumea stie ca Putin e de vina.
Oare cati sunt ca ea? Pe la toate serviciile din lume si din Romania? De-aia ne merge asa de bine…
Nu neagă, zice că-i fals. Lipsește “u”? Și ca din întâmplare suspiciune a e rezonabilă cum zice procuratura din România lui UE, fiindcă foncția în stat a primit-o. Probabil a rămas datoare contractorului.
Sa nu fie Ana Mossad, nu Ana CIA,ca tot aia e…suveranistul Trump ORDONA la modul suveranist incetarea focului Israelului,care-i la coada vacii:)))sau invers
Dar de ce il da in judecata? Ca a dezvaluit faptele?
Pai se stie ca CIA nu are agenti in strainatate, mai ales in Romania. Si ca nici Romania nu are/a avut inchisori CIA in RO.
CEDO a mintit cand a decis ca totusi am avut.
Noi avem obligatia legala si morala sa credem ca si inainte de ’90 in miciunile Conducatorilor nostri, nu in adevarurile spuse de altii. Fie si in CEDO azi.