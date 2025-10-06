Acuzată că a vrut să fie agent CIA, Ana Birchall reacționează

Ana Birchall s-ar fi oferit să devină agent al CIA în România susține Vlad Mercori care a publicat pe pagina personală de Facebook un document de la Departamentul de Justiție al SUA.

In postare, se precizează că Birchall l-ar fi contactat pe Roniel Aledo, fost contractor CIA si consilier al președintelui Obama.

Ana Birchall ar fi cerut ca în schimbul colaborării sale să aibă sprijin american pentru o funcție înaltă în statul român.

Contactată de Cotidianul.ro, fostul ministru al Justiției și fost consilier prezidențial în mandatul interimarului Ilie Bolojan spune că totul este un fals, o comandă politică. Ana Birchall adaugă: „Dl Aledo a fost deja contactat de acum 1 saptamana că va fi dat în judecată“.

Fostul consiler prezidențial a postat pe pagina sa de FB:

Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată.

Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană.

Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public.

Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el.

Orice folosire a numelui meu în acest context o consider o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie.

Mai mult: nu am fost contactată înainte de publicarea acestor acuzații, deși aceasta este o regulă elementară de etică profesională. Din păcate, nu este prima dată când domnul Vlad Mercori publică neadevăruri despre mine și familia mea.

Am sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri și am inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie asemenea calomnii.

Solicit drept la replică și retragerea materialelor false.

Am susținut mereu parteneriatul strategic România–SUA și regulile statului de drept. Tocmai de aceea resping ferm manipularea, minciuna și linșajul mediatic.

Vă rog să nu alimentați dezinformarea. Voi reveni cu actualizări pe măsură ce instituțiile competente clarifică oficial situația.