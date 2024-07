Anchetarea lui Rafila. „Aici este o chestiune extrem de gravă”

Alexandru 𝗥𝗮𝗳𝗶𝗹𝗮 este investigat de Parchetul European ca rezultat al unei sesizări depuse de Emanuel Ungureanu în luna martie a acestui an, a arătat deputatul USR pe pagina de Facebook. „Ministrul PSD al Sănătății Alexandru Rafila este investigat de Parchetul European pentru cele 𝟮𝟬 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 din PNRR dați pe servicii de consultanță inutile.

Contractul, semnat de către Alexandru Rafila cu foștii săi colaboratori de la OMS, ridică suspiciuni uriașe că a fost încheiat prin comiterea unor fapte de 𝗮𝗯𝘂𝘇 𝗶̂𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝘂, 𝗱𝗲𝗹𝗮𝗽𝗶𝗱𝗮𝗿𝗲 și 𝗶̂𝗻𝘀̦𝗲𝗹𝗮̆𝗰𝗶𝘂𝗻𝗲.

Banii din PNRR trebuie să meargă pentru construirea de spitale noi, nu pentru consultanță. În schimb, Rafila a tăiat 𝟳𝟰𝟬 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 de la spitale”, a scris Ungureanu.

Întrebat despre investigația deschisă de procurorii europeni, deputatul USR a dat detalii la B1 TV: „Vorbim despre abuz în serviciu, delapidare și deturnare de fonduri. Aici este o chestiune extrem de gravă. Sunt instituții ale statului care pe fonduri europene, ani de zile, o să dau exemplu Autorității Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate, au făcut servicii de consultanță către spitale din România, pe resursă umană, pe cartografiere, adică exact pe aceleași linii de consultanță pe care domnul Rafila le-a trimis spre finanțare din PNRR pentru foștii săi colaboratori de la Organizația Mondială a Sănătății”.

„Sunt instituții ale statului care sunt plătite să facă lucruri pe care domnul Rafila le-a dat să facă foștilor colaboratori de la Organizația Mondială a Sănătății. Asta înseamnă abuz în serviciu și delapidare”, a adăugat Emanuel Ungureanu.

„Eu am depus această sesizare și la DNA. Am făcut demersuri și instituționale către premierul Ciucă, cu luni în urmă, să nu permită acel memorandum pe baza căruia s-a semnat acest contract de consultanță cu OMS. Am explicat în mai multe rânduri și domnului Ciolacu, și domnului Rafila, prin interpelări oficiale, că acest contract de consultanță înseamnă suprapunere de fonduri alocate în mod discreționar și ilegal”, a continuat deputatul USR.

„Deci până să fac acest demers către Parchetul European și către DNA, am epuizat toate căile administrative interne, prin care am dovedit cu acte că nu se justifică alocarea a 20 de milioane de euro către consultanță către entități în afara statului român, în condițiile în care avem instituții ale statului, ca ANMCS, care fac fix lucrurile pe care domnul Rafila le plătește în mod ilegal să le facă OMS”, a mai spus Emanuel Ungureanu.