Angajații din Guvern cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke Attila după ordonanța care taie mii de posturi

Potrivit documentului intrat în posesia Cotidianului, aceștia cer sesizarea de urgență a Birourilor Permanente ale celor două Camere și efectuarea unei anchete parlamentare (prin comisie permanentă competentă sau comisie specială), cu privire la legalitatea și regularitatea procedurii de promovare, avizare și adoptare a Ordonanței de urgență privind reforma administrației.

„Declanșarea procedurii parlamentare de cerere a urmăririi penale, în temeiul art. 109 alin. (2) din Constituția României și al art. 12–15 din Legea nr. 115/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, față de domnul Ilie-Gavril BOLOJAN, prim-ministru, și domnul CSEKE Attila-Zoltán, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției, în legătură cu promovarea și adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale”.

Ce solicită sindicaliștii

Solicităm, în concret, ca ancheta parlamentară să vizeze cel puțin:

circuitul integral al proiectului (toate versiunile, cu data și autorul fiecărei intervenții);

notele de fundamentare și studiile de impact efectiv existente la momentul avizării și adoptării;

toate avizele ministeriale și interministeriale, inclusiv cele cu observații/obiecții, plus dovada modului în care observațiile au fost soluționate;

documentele de transparență decizională cerute de Legea nr. 52/2003 (anunțuri, înscrieri, minută, recomandări, rapoarte de avizare, versiunea finală publicată, dovada respectării termenelor);

audierea inițiatorilor, experților și specialiștilor menționați de Legea nr. 52/2003, precum și a reprezentanților organizațiilor participante la dezbatere;

audierea miniștrilor avizatori și a persoanelor care au formulat observații în circuitul de avizare;

clarificarea rolului decizional al prim-ministrului și al ministrului Dezvoltării în menținerea, modificarea și promovarea formei finale a ordonanței.

Ce prevede reforma adminsitrației

Reducerile de posturi trebuie să fie aplicate astfel încât la 1 iulie să-și producă efectele.

12.794 de posturi ocupate reduse în administrația locală.

26.802 posturi vacante reduse în administrația locală.

6.102 posturi de consilieri personali de la nivel local.

168 de posturi din prefecturi.

192 de posturi de consilieri de la nivel central.

În total, 45.698 de posturi vacante și posturi ocupate.

Împactul bugetar al acestor măsuri este de 1,6 miliarde de lei pentru 2026, iar din 2027 impactul va fi de 3 miliarde de lei.