Seara marilor decizii. Coaliția adoptă în sfârșit pachetul de reforme. Câți bugetari pleacă acasă

De la ora 16:00 este programată ședința Consiliului Economic și Social pentru a emite avizul obligatoriu, dar consultativ. Potrivit agendei CES, proiectul de reformă a administrației mai are nevoie de avizul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Justiției. Și pe măsurile de relansare, pe site-ul CES se arată că lipsește avizul Ministerului Justiției.

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creșterea investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar.

Ce prevede reforma administrației

Ministerul Dezvoltării a pus miercuri, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma din administrație, în varianta agreată de Coaliție.

Proiectul prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală și o reducere de 10% a cheltuielilor de personal pentru administrația centrală, dar și excepții. Vorbim de sistemul de apărare, ordine publică, sănătate, dar și pentru învățământ și cultură.

Concret, pentru aceste sectoare sunt prevăzute excepții de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii, cum ar fi creșterea vârstei de pensionare pentru militari sau reducerea sporului de doctorat.

În administrația publică locală, măsurile prevăd o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

Aproximativ 6.100 de posturi de consilieri locali vor fi desființate în funcție de grilele cu numărul de locuitori din fiecare localitate.

Per total, central și local, reducerea de posturi va fi de aproximativ 13.000. Vorbim de posturi vacante care urmează să fie desființate, reducerea funcțiilor de conducere și comasări de instituții.

Ce prevede relansarea economică

Proiectul de relansare economică include facilități fiscale pentru companiile listate la bursă, bonificații pentru persoanele fizice care depun Declarația Unică și extinderea regimului TVA la încasare pentru firmele mici și mijlocii, potrivit documentului publicat în transparență de Ministerul Finanțelor.

Firmele care se listează pe o piață reglementată vor putea beneficia de o deducere suplimentară de 50% la calculul impozitului pe profit pentru cheltuielile aferente procesului de admitere la tranzacționare, precum și pentru cheltuielile de menținere la tranzacționare în primul an după listare.

Acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice care au obligația depunerii Declarației Unice pentru veniturile realizate în anul 2025.

Creșterea plafonului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare – astfel, plafonul va urca de la 4,5 milioane de lei la 5 milioane de lei în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, urmând să crească din nou, la 5,5 milioane de lei, de la 1 ianuarie 2027.