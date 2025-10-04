Anti-unionism în forță

SECESIONISMUL anti-românesc își arată la Chișinău adevărata față mârșavă, năpustindu-se cu toată forța pentru eliminarea forțelor unioniste pro-românești, implicit pro-europene care, îndrăznind să participe la alegeri, au obținut 6 locuri de parlamentari unioniști.

Astfel, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a cerut Curții Constituţionale să anuleze validitatea mandatelor obţinute de Partidul „Democraţia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, partid cu platformă UNIONISTĂ, care a obținut 5,62% din voturi.

Pretextul l-a constituit susținerea ON-LINE pe care ar fi manifestat-o George Simion pentru DA.

Liderul AUR a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe motiv că prin promovarea Unirii, ar constitui „un risc pentru securitatea națională”.

PAS a depus sesizarea arătând că alegătorii au fost influențați de această ingerință străină ON-LINE, dar uitând să amintească de ingerința străină DIRECTĂ a liderilor europeni prin prezența lor la Chișinău pentru a susține partidul Maiei Sandu.

Această încălcare grosolană a principiului de bază a DEMOCRAȚIEI, care este exprimarea votului liber, denotă faptul că la Chișinău are loc un proces de eliminare a adversarilor politici în vederea instaurării DICTATURII partidului unic.

Grav, foarte grav este că partidul de guvernământ PAS a declanșat această procedură începând cu un partid UNIONIST, pentru a da un semnal de forță că exprimarea idealului de UNIRE va fi reprimată în spațiul de dincolo de Prut.

Practic, la Chișinăul, în pofida afirmațiilor de pro-europenism, se întoarce mentalitatea de gubernie sovietică anti-românească și se reintroduc metodele de reprimare atât de dragi Kremlinului.