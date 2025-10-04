Anti-unionism în forță

SECESIONISMUL anti-românesc își arată la Chișinău adevărata față mârșavă, năpustindu-se cu toată forța pentru eliminarea forțelor unioniste pro-românești, implicit pro-europene care, îndrăznind să participe la alegeri, au obținut 6 locuri de parlamentari unioniști.
Astfel, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a cerut Curții Constituţionale să anuleze validitatea mandatelor obţinute de Partidul „Democraţia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, partid cu platformă UNIONISTĂ, care a obținut 5,62% din voturi.
Pretextul l-a constituit susținerea ON-LINE pe care ar fi manifestat-o George Simion pentru DA.
Liderul AUR a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe motiv că prin promovarea Unirii, ar constitui „un risc pentru securitatea națională”.
PAS a depus sesizarea arătând că alegătorii au fost influențați de această ingerință străină ON-LINE, dar uitând să amintească de ingerința străină DIRECTĂ a liderilor europeni prin prezența lor la Chișinău pentru a susține partidul Maiei Sandu.
Această încălcare grosolană a principiului de bază a DEMOCRAȚIEI, care este exprimarea votului liber, denotă faptul că la Chișinău are loc un proces de eliminare a adversarilor politici în vederea instaurării DICTATURII partidului unic.
Grav, foarte grav este că partidul de guvernământ PAS a declanșat această procedură începând cu un partid UNIONIST, pentru a da un semnal de forță că exprimarea idealului de UNIRE va fi reprimată în spațiul de dincolo de Prut.
Practic, la Chișinăul, în pofida afirmațiilor de pro-europenism, se întoarce mentalitatea de gubernie sovietică anti-românească și se reintroduc metodele de reprimare atât de dragi Kremlinului.
Am o dorinta si anume ca cei care posteaza sa ceara „Cotidianului” sa modifice „Precizarea” ca sa ne spuna clar care sunt criteriile de acceptare spre moderare a postarilor, sa stim si noi ca sa nu ne mai pierdem timpul pe forum.
Consider ca ar fi un gest de respect pentru cititori si cei care posteaza.
Recapatarea identitatii nationale comune cu patria mama ( cum ii zicem noi) cere mult timp si depinde de multi factori.Oricum , noi trebuie sa-i ajutam sa-si recapete constiinta de identitate nationala asa cum si Mateevici a dorit-o si a scris-o in textul poeziei „Limba noastra”.
PS: Postarea era mai lunga, nu inteleg de ce nu a fost permisa la previzualizare.De ce nu se respecta cele din „Precizare” ?
Moldova cea ISTORICA se afla DOAR pe raul Moldova al carui nume il poarta. Deci este vorba de Moldova cea ROMANEASCA care este udata de catre raul Moldovei. Cine nu vrea sa se UNEASCA cu TARA MUMA, singura care include raul Moldovei… se poate numi DOAR altfel si diferit … de exemplu TRANSNISTRIA sau GAGAUZIA !!!
In opinia mea, fostul legendat, e un atatator la conflicte si atat,care poate scrie foarte bine si pentru fostul Komsomolskaya Pravda azi Novaya Gazeta
Nici noi valahii, adica tot sudul acestei tari nu doreste unirea cu o Moldova. Sa ramana faca ce vor ei dar sa nu ne mai includa si pe noi
pentru Romania ,marile puteri au decis in istorie,cu atati covrigi de coada cainelui gazetar, sa nu ne trezim iar ‘principate’ceea ce ar fi inca bine
Iar citim de luati pe aratura…musca la arat…habar nu avem ce sunt unionistii sau antiunionistii,dar vorbim ,scriem,ne simtim importanti
@ Ăștia de la Cotidianul s-au obișnuit ”să fure” la comentarii, probabil afacerea lu’ Nistorescu, să fie primul comentariu al lui, să nu îl publice ?
Nu v-ati lamurit? UE vrea statulete mici pe care sa le domine. Nu vrea unirea Moldovei cu Romania, este politica pe fata a marilor UE. Sigur, unirea ar implica ca granita NATO sa fie pe Nistru si asta ii sperie si pe rusi.
Dacă zici că ești democrat, atunci poți accepta părerea altora și nu incerci să te impui chiar cu forța..Ceea ce s-a intămplat in Moldova nu este demn de oameni normali care se vor europeni. este evidentă manevra de impunere , de forțare a unui rezultat care evident nu poate fi pe placul multora, nu doar din Moldova. acești mizeri care manevrează sunt prea vizibili pentru a nu fi observați.
Mare Urs, ai ramas febletzea Cotidianului, sau cel putin al unui moderator.
@ Alte specii durabile navighează, se organizează în stoluri și grupuri mici , limitate ?
– cititi asta si apoi mai discutam despre cine e banditul mondial
https://anonimus.ro/2025/09/cum-a-fost-furata-o-tara-cat-un-continent/