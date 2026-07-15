Armament produs integral în România: A fost semnat un mega-contract de 816 milioane de euro din SAFE

Cu peste 16,6 miliarde euro, România a obținut, după Polonia, a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).
Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030. Aceasta oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%).
Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.
Pe lista de achiziiții militare pe credit de la UE, România a inclus și un contract pentru Sisteme de armament individual tip NATO și muniție (SAI), respectiv 378.589 arme diverse și 209.255.848 bucăți muniție de diferite calibre, cu o valoare estimată 816,57 milioane euro.
Licitație
Acest din urmă contract a creat o adevărată dezbatere publică pe marginea procedurii de achiziție, care s-a desfășurat inițial sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MApN), până la data de 13.05.2026.
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Ulterior, în baza unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, coordonarea a fost transferată Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Procedura de achiziție a fost una de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, MAI urmând să asigure achiziția de arme prin acest contract inclusiv pentru
- MApN
- Serviciul Român de Informații
- Serviciul de Informații Externe
- Serviciul de Protecție și Pază
- Serviciul de Telecomunicații Speciale
- Administrația Națională a Penitenciarelor
MAI a eșuat să semneze însă acordul-cadru de achiziție
Potrivit documentului, acordul nu a fost semnat, cel mai probabil, ca urmare a demisiei Guvernul Bolojan, care a avut loc chiar în ziua în care aprobase abia acordul de împrumut prin SAFE. respectiv 5 mai.
”Acordul-cadru privind achiziția sistemelor de armament individual de infanterie tip NATO și muniție nu a fost încheiat până la data de 30.05.2026, înfrucât asocierea de autorități contractante a fost în imposibilitatea semnării acestui Acord-cadru, procedura de achiziție putând fi reluată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare”, arată documentul recent, văzut de Profit.ro.
”Acord de cooperare industrială”
A fost semnat însă un ”acord de cooperare industrială” între Ministerul Economiei și ”furnizor”, prin care care 65% din producție armamentului va fi realizată de ROMARM, arată Ministerul de Interne.
”Totodată, la data de 30.05.2026, a fost încheiat Acordul de cooperare industrială, prin care fumizorul și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului au agreat condițiile de localizare a producției reperelor care fac obiectul contractului în proporție de peste 65% în România, în cadrul filialelor CN ROMARM”, arată sursa citată.
Patru arme vor fi realizate intregral în România
”Pentru arma de asalt de 5.56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm și aruncătorul de grenade de 40 mm, localizarea producției va fi în proporție de 100% în România”, arată documentul analizat de Profit.ro.
Cine este ”furnizorul”
MAI evită în document să indice cine este ”furnizorul” cu care este încheiat contractul, dar spune că ”procedura individuală de achiziție a fost realizată cu cel aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.
Șeful Cancelariei prim-ministrului, Miha Jurca, cel care coordonează Programul SAFE, a confirmat pentru News.ro că Programul SAI va fi executat de SIG Sauer.
”Conform aprobării CSAT și a Parlamentului, da, acest contract va avea ca furnizori Asocierea SSI Legion SRL (subsidiara SIG Sauer SUA) împreună cu CN ROMARN SA (fabrica de arme Cugir) și Uzina mecanică Sadu”, a spus Jurca.
1 comentariu
Din cele 16 miliarde, unul este folosit de Romania. Unde se duc celelalte 15 miliarde, ne spune cineva?