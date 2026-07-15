Armament produs integral în România: A fost semnat un mega-contract de 816 milioane de euro din SAFE

”Localizarea producției va fi în proporție de 100% în România pentru arma de asalt de 5.56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm și aruncătorul de grenade de 40 mm”.

Liliana Vornicu
Armament produs integral în România: A fost semnat un mega-contract de 816 milioane de euro din SAFE

Sursa foto: profit.ro

”Localizarea producției va fi în proporție de 100% în România pentru arma de asalt de 5.56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm și aruncătorul de grenade de 40 mm”.

Acordul-cadru privind achiziția sistemelor de armament individual de infanterie tip NATO și muniție (SAI), finanțată printr-un împrumut SAFE de peste 816 milioane euro, nu a fost încheiat până la data limită, 30 mai, cu toate acestea a fost încheiat un ”contract de cooperare industrială”, care va permite realizarea a 65% din producția armamentului în România. Mai mult, patru arme din acest contract vor fi fabricate integral în România, susține Ministerul Afacerilor Interne, care a coordonat achiziția, potrivit unui document analizat de Profit.ro.

Cu peste 16,6 miliarde euro, România a obținut, după Polonia, a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). 

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030. Aceasta oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%).

Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Pe lista de achiziiții militare pe credit de la UE, România a inclus și un contract pentru Sisteme de armament individual tip NATO și muniție (SAI), respectiv 378.589 arme diverse și 209.255.848 bucăți muniție de diferite calibre, cu o valoare estimată 816,57 milioane euro.

Licitație

Acest din urmă contract a creat o adevărată dezbatere publică  pe marginea procedurii  de achiziție, care s-a desfășurat inițial sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MApN), până la data de 13.05.2026.

Citește și: Ordonanța SAFE, pe masa judecătorilor CCR. Sorin Grindeanu ar putea afla verdictul la contestația depusă

Ulterior, în baza unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, coordonarea a fost transferată Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Procedura de achiziție a fost una de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, MAI urmând să asigure achiziția de arme prin acest contract inclusiv pentru

  • MApN
  • Serviciul Român de Informații
  • Serviciul de Informații Externe
  • Serviciul de Protecție și Pază
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale
  • Administrația Națională a Penitenciarelor

MAI a eșuat să semneze însă acordul-cadru de achiziție

Potrivit documentului, acordul nu a fost semnat, cel mai probabil, ca urmare a demisiei Guvernul Bolojan, care a avut loc chiar în ziua în care aprobase abia acordul de împrumut prin SAFE. respectiv 5 mai.

”Acordul-cadru privind achiziția sistemelor de armament individual de infanterie tip NATO și muniție nu a fost încheiat până la data de 30.05.2026, înfrucât asocierea de autorități contractante a fost în imposibilitatea semnării acestui Acord-cadru, procedura de achiziție putând fi reluată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare”, arată documentul recent, văzut de Profit.ro.

”Acord de cooperare industrială”

A fost semnat însă un ”acord de cooperare industrială” între Ministerul Economiei și ”furnizor”, prin care care 65% din producție armamentului va fi realizată de ROMARM, arată Ministerul de Interne.

”Totodată, la data de 30.05.2026, a fost încheiat Acordul de cooperare industrială, prin care fumizorul și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului au agreat condițiile de localizare a producției reperelor care fac obiectul contractului în proporție de peste 65% în România, în cadrul filialelor CN ROMARM”, arată sursa citată.

Patru arme vor fi realizate intregral în România

”Pentru arma de asalt de 5.56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm și aruncătorul de grenade de 40 mm, localizarea producției va fi în proporție de 100% în România”, arată documentul analizat de Profit.ro.

Cine este ”furnizorul”

MAI evită în document să indice cine este ”furnizorul” cu care este încheiat contractul, dar spune că ”procedura individuală de achiziție a fost realizată cu cel aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Miha Jurca, cel care coordonează Programul SAFE, a confirmat pentru News.ro că Programul SAI va fi executat de SIG Sauer.

”Conform aprobării CSAT și a Parlamentului, da, acest contract va avea ca furnizori Asocierea SSI Legion SRL (subsidiara SIG Sauer SUA) împreună cu CN ROMARN SA (fabrica de arme Cugir) și Uzina mecanică Sadu”, a spus Jurca.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Din cele 16 miliarde, unul este folosit de Romania. Unde se duc celelalte 15 miliarde, ne spune cineva?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro