Armament produs integral în România: A fost semnat un mega-contract de 816 milioane de euro din SAFE

Cu peste 16,6 miliarde euro, România a obținut, după Polonia, a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030. Aceasta oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%).

Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Pe lista de achiziiții militare pe credit de la UE, România a inclus și un contract pentru Sisteme de armament individual tip NATO și muniție (SAI), respectiv 378.589 arme diverse și 209.255.848 bucăți muniție de diferite calibre, cu o valoare estimată 816,57 milioane euro.

Licitație

Acest din urmă contract a creat o adevărată dezbatere publică pe marginea procedurii de achiziție, care s-a desfășurat inițial sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MApN), până la data de 13.05.2026.

Ulterior, în baza unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, coordonarea a fost transferată Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Procedura de achiziție a fost una de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, MAI urmând să asigure achiziția de arme prin acest contract inclusiv pentru

MApN

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Administrația Națională a Penitenciarelor

MAI a eșuat să semneze însă acordul-cadru de achiziție

Potrivit documentului, acordul nu a fost semnat, cel mai probabil, ca urmare a demisiei Guvernul Bolojan, care a avut loc chiar în ziua în care aprobase abia acordul de împrumut prin SAFE. respectiv 5 mai.

”Acordul-cadru privind achiziția sistemelor de armament individual de infanterie tip NATO și muniție nu a fost încheiat până la data de 30.05.2026, înfrucât asocierea de autorități contractante a fost în imposibilitatea semnării acestui Acord-cadru, procedura de achiziție putând fi reluată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului ”Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare”, arată documentul recent, văzut de Profit.ro.

”Acord de cooperare industrială”

A fost semnat însă un ”acord de cooperare industrială” între Ministerul Economiei și ”furnizor”, prin care care 65% din producție armamentului va fi realizată de ROMARM, arată Ministerul de Interne.

”Totodată, la data de 30.05.2026, a fost încheiat Acordul de cooperare industrială, prin care fumizorul și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului au agreat condițiile de localizare a producției reperelor care fac obiectul contractului în proporție de peste 65% în România, în cadrul filialelor CN ROMARM”, arată sursa citată.

Patru arme vor fi realizate intregral în România

”Pentru arma de asalt de 5.56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm și aruncătorul de grenade de 40 mm, localizarea producției va fi în proporție de 100% în România”, arată documentul analizat de Profit.ro.

Cine este ”furnizorul”

MAI evită în document să indice cine este ”furnizorul” cu care este încheiat contractul, dar spune că ”procedura individuală de achiziție a fost realizată cu cel aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Miha Jurca, cel care coordonează Programul SAFE, a confirmat pentru News.ro că Programul SAI va fi executat de SIG Sauer.

”Conform aprobării CSAT și a Parlamentului, da, acest contract va avea ca furnizori Asocierea SSI Legion SRL (subsidiara SIG Sauer SUA) împreună cu CN ROMARN SA (fabrica de arme Cugir) și Uzina mecanică Sadu”, a spus Jurca.