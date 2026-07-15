Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru 23 septembrie soluția privind sesizarea depusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu, privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu adoptarea Ordonanței de Urgență cunoscute drept „SAFE”. Decizia judecătorilor constituționali era așteptată cu interes, întrucât poate avea consecințe importante asupra modului în care Executivul poate adopta acte normative cu impact major, scrie News.ro.

Procedura prin care Guvernul a adoptat ordonanța

Sesizarea formulată de Sorin Grindeanu vizează procedura prin care Guvernul a adoptat ordonanța, liderul social-democrat susținând că Executivul și-ar fi depășit atribuțiile constituționale și ar fi încălcat rolul Parlamentului de autoritate legiuitoare. Potrivit acestuia, actul normativ a fost promovat într-un domeniu care ar fi trebuit dezbătut și aprobat de Legislativ, nu reglementat prin ordonanță de urgență.

„Problema de drept ce trebuie dezlegată de Curtea Constituţională vizează posibilitatea Guvernului demis prin moţiune de cenzură de a adopta şi publica o ordonanţă de urgenţă cu conţinut legislativ substanţial – care nu constituie un act de administrare curentă -, dar mai cu seamă posibilitatea de a reglementa prin ordonanţă de urgenţă materii care se aflau deja în procedura legislativă a Parlamentului, prin proiecte de lege şi propuneri legislative înregistrate şi în curs de dezbatere la cele două Camere sau chiar pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor”, menţionează sesizarea depusă la CCR.

Grindeanu a solicitat Curții Constituționale să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între cele două autorități ale statului și să stabilească dacă Guvernul a respectat limitele impuse de Constituție în momentul adoptării Ordonanței SAFE. În opinia sa, folosirea procedurii de urgență în acest caz a afectat echilibrul instituțional și a diminuat rolul Parlamentului în procesul de legiferare.

Guvernul a susținut că adoptarea ordonanței a fost justificată

La rândul său, Guvernul a susținut că adoptarea ordonanței a fost justificată de existența unei situații extraordinare care necesita măsuri rapide și că Executivul a acționat în limitele competențelor conferite de Constituție. Reprezentanții Guvernului au arătat că mecanismul ordonanțelor de urgență este prevăzut expres de legea fundamentală și poate fi utilizat atunci când sunt îndeplinite condițiile constituționale.

Hotărârea pe care o va pronunța CCR este importantă nu doar pentru viitorul Ordonanței SAFE, ci și pentru clarificarea raporturilor dintre Guvern și Parlament în ceea ce privește adoptarea ordonanțelor de urgență. În cazul în care Curtea va constata existența conflictului juridic de natură constituțională, Executivul ar putea fi obligat să respecte anumite limite sau să reanalizeze procedurile utilizate în astfel de situații.