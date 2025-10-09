Armistițiu în Gaza. Trump, așteptat în Orientul Mijlociu

Președintele Donald Trump a anunțat, miercuri seara, că s -a ajuns la un acord de încetare a focului în Gaza. Într -o postare pe Truth Social, Trump a spus că este „mândru” să anunțe că „Israel și Hamas au intrat în prima fază a planului nostru de pace”.

Trump a spus că Israelul va retrage trupele „pe un aliniament asupra căruia se va cădea de acord” și a promis că „toate părțile vor fi tratate corect”. Trump a numit acordul o „zi grozavă pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile din jur și Statele Unite ale Americii.”

Potrivit unor surse apropiate de negocieri, Hamas a fost de acord să elibereze sâmbătă toți ostaticii vii rămași. Ostaticii erau singura ”arma” a Hamas, care nu a acceptat eliberarea lor în prima fază a niciunuia dintre armistițiile negociate în cei doi an de conflict. Hamas este net inferior în fața forței militare israeliene, iar eliberarea tuturor ostaticilor este echivalentă cu dezarmarea organizației.

O a doua fază a planului inițial prevede ca Hamas să cedeze rapid controlul în Gaza, administrarea urmând să fie asigurată de un consiliu internațional supravegheat de aliații din SUA și arabe. Nu este limpede dacă au fost convenite aceste 0elemente ale planului.

Secretarul de stat Marco Rubio a fost observat șoptindu-i lui Trump în timpul unei conferințe de presă de miercuri după-amiază, ăn care se discuta despre e Antifa. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat, miercuri, că Trump va face „verificare anuală de rutină” la un centru medical, iar apoi ar putea pleca spre Orientul Mijlociu.

Qatar, ţara mediatoare, a confirmat, miercuri, că „în această seară s-a ajuns la un acord cu privire la toate dispoziţiile şi mecanismele de punere în aplicare a primei faze a acordului de încetare a focului în Gaza, care va duce la sfârşitul războiului, la eliberarea ostaticilor israelieni şi a prizonierilor palestinieni şi la intrarea ajutorului umanitar”, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed al-Ansari.

La rândul său, Hamas a anunţat că a ajuns la un acord „care prevede sfârşitul războiului din Gaza”.

„Este o zi mare pentru Israel”, a comentat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care i-a mulţumit lui Donald Trump şi a anunţat că va reuni cabinetul său joi pentru a „ratifica acordul şi a repatria toţi ostaticii noştri preţioşi”.

Surse apropiate dosarului au declarat pentru AFP că acordul privind prima fază a planului va fi semnat joi în Egipt. Preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a declarat anterior că, în cazul unui acord, l-a invitat pe Donald Trump, care aspiră la prestigiosul premiu Nobel pentru Pace, anunţat vineri, să „asiste la semnarea acestuia”.

„Luptele trebuie să înceteze odată pentru totdeauna”, a reacționat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, îndemnând părţile să „respecte pe deplin termenii” acordului. „Suferinţa trebuie să ia sfârşit”, a subliniat el.

Rusia a avut o reacție suprinzător de pozitivă în ce privește Acordul in 20 de puncte al președintelui Trump pentru Gaza. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a declarat, miercuri, că planul lui Trump este cea mai bună variantă pentru Orientul Mijlociu. ”Președintele Trump a propus planul în 20 de puncte, care menționează și ”statalitatea” palestiniană. Însă totul este formulat foarte general. În acest context, vorbim doar despre ceea ce va rămâne din Gaza. Cisiordania nu este menționată în acest context”, a spus Lavrov. ”Însă suntem realiști. Consideram că este cel mai bun lucru care a fost pus pe masă până acum. Este o propunere care poate fi acceptabilă pentru statele arabe, care nu este respinsă de Israel – pentru că astfel as putea caracteriza poziția premierului Benjamin Netanyahu”.

Eliberarea tuturor ostaticilor luați de Hamas, în schimbul a sute de prizonieri palestinieni, este cel mai mare pas înainte înregistrat până acum pentru încetarea războiului. Însă fazele următoare de punere în aplicare a acordului propus de Trump se pot dovedi extrem de dificile. Guvernarea Fâșiei Gaza va fi greu de convenit, deoarece actualul guvern israelian respinge nu doar Hamas (grupare care ar trebui să dispară), ci și participarea Fatah (Autoritatea Palestiniană) la guvernare in Gaza, pentru că aceasta ar însemna un pas către recunoașterea implicită a statului Palestina. O guvernare a unor ”tehnocrați” palestinieni pare să fie formula preferată, însă va fi extrem de dificil de identificat ”tehnocrați” palestinieni care să nu fi avut vreo legătură măcar cu Mișcarea Națională pentru Eliberarea Palestinei – Fatah. Țările arabe vor refuza sa-si asume sarcina administrării directe, inclusiv asigurarea securității, pentru că aceasta va presupune și reprimarea violentă a unor posibile proteste ale palestinienilor. Dincolo de aceasta, planul președintelui Trump nu prevede în mod explicit retragerea totală a armatei israeliene din Gaza, ci doar o retragere parțială. Teritoriul palestinian ar rămâne sub ocupație israeliană cel puțin pe termen scurt și mediu, cu trupele israeliene masate într-o zonă tampon, stabilită pe teritoriul Fâșiei Gaza.