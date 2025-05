Atac armat de Memorial Day (video)

Persoanele decedate sunt un bărbat și o femeie, ambii adulți, a declarat un ofițer de poliție în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit poliției, un număr mare de adulți erau prezenți în parc cu ocazia acestei zile.

”Nu am recuperat nicio armă până acum. Nu s-au făcut arestări”, a indicat reprezentantul poliției din Philadelphia.

”Este plin de semnificație. Este Memorial Day. Înțelegem semnificația acestui eveniment și ne vom asigura că vom oferi informații actualizate marți”, a adăugat el.

Memorial Day este o zi de comemorare la nivel federal în SUA, fiind dedicată omagierii personalului militar care și-a pierdut viața în exercițiul funcțiunii.

#BREAKING 200+ juveniles gathered at Fairmount Park when shots rang out around 10:30. At least seven gunshot victims.

People at the scene tell me all was calm, next thing they heard were dozens of pops then people started running. @6abc pic.twitter.com/RV2rZDfveg

— Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) May 27, 2025