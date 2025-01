Atac armat într-un liceu din SUA

Oroare la liceu. Un adolescent a deschis miercuri focul în interiorul unui liceu din Tennessee ucigând o elevă și rănind un elev înainte de a-și lua viața, informează joi Reuters. Este vorba despre un elev de 17 ani care a tras mai multe focuri folosind un pistol în cantina liceului Antioch. O fată de 16 ani a fost ucisă, iar un băiat de 17 ani a fost împușcat în braț, a informat Poliția din Nashville.

Poliția, care investighează motivul violenței, l-a identificat pe atacator ca fiind Solomon Henderson, iar numele fetei ucise este Josselin Corea Escalante.

Liceul Antioch are aproximativ 2.000 de elevi și este situat într-o suburbie la sud-est de Nashville.

Violența este cea mai recentă dintr-o serie de atacuri cu arme de foc care au loc în Statele Unite în ultimele decenii și la aproape doi ani după ce un atac armat la o școală creștină privată din Nashville soldat cu moartea a trei elevi și a trei membri ai personalului școlii.

‘Sunt alături de aceste familii care se confruntă cu o pierdere de neimaginat’, a declarat directoarea școlilor publice Metro Nashville, Adrienne Battle, în timpul unei conferințe de presă miercuri după-amiază, potrivit ziarului Tennessean.

Battle a adăugat că liceul Antioch are implementate mai multe măsuri de securitate, inclusiv un vestibul securizat la intrare, ofițeri responsabili cu siguranța și prevenirea criminalității în școli și camere de luat vederi cu software de detectare a armelor, potrivit Tennessean.

Anul trecut, în școlile americane s-au înregistrat 330 de incidente cu arme de foc, potrivit K-12 School Shooting Database, un site fondat de cercetătorul David Riedman, care ține acest tip de evidență din 1966.

Numărul incidentelor armate din 2024 a fost al doilea cel mai mare, fiind depășit doar de bilanțul pe 2023, când s-au înregistrat 349 de astfel de incidente, potrivit bazei de date K-12.

This is beautiful Josselin Corea Escalante. She was only 16 years old and lost her life today after a shooting inside Antioch High School. @FOXNashville pic.twitter.com/foYwmDRQdD

— Amanda Chin (@amandachintv) January 23, 2025