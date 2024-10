Atac terorist în Israel: 4 morți și 7 răniți

Teroriști înarmați cu puști de asalt au comis un atac armat în Jaffa, în sudul Tel Avivului, soldat cu 4 morți și 7 răniți.

Cel puțin doi teroriști, dintre care unul înarmat cu o pușcă de asalt, au executat atacul, conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Imaginile îi arată pe teroriști ieșind din metroul ușor. Unul dintre ei este văzut deschizând focul asupra corpului unui bărbat aflat pe jos.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024