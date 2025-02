Atena fierbe: pietre, cocktail-uri Molotov, gaze lacrimogene

Ciocniri între poliția elenă și manifestanți la Atena soldate soldat cu rănirea a cinci persoane, la un amplu miting organizat vineri în Atena, capitala Greciei pentru marcarea a doi ani de la producerea celei mai grave catastrofe feroviare din țară, soldate cu 57 de morți, au anunțat serviciile de urgență EKAV, relatează AFP.

Pietre și cocktail-uri Molotov au fost aruncate împotriva forțelor de poliție, care au răspuns trăgând cu gaze lacrimogene în apropiere de clădirea Parlamentului, în centrul Atenei, potrivit reporterilor AFP.

Un fotograf AFP a văzut cel puțin două persoane rănite, între care un fotograf al agenției de presă elene ANA.

🚨🇬🇷 Breaking: Athens, Greece

What started out as a peaceful protest involving hundreds of thousands has turned into a full blown riot in The Greek Capital.

All across Europe the people have had enough of their treasonous Globalist sell out Governments ‼️ pic.twitter.com/BxE6j7G5KY

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 28, 2025