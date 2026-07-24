AUR, nemulțumiri legate de costul doborârii dronei. Partidul lui Simion cere socoteală Guvernului și MApN: „Eșec strategic al guvernării”

„Doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian național reprezintă o acțiune executată cu profesionalism de către piloții și personalul Forțelor Aeriene Române. Militarii și-au îndeplinit misiunea, au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol.”. afirmă AUR într-un comunicat.

Partidul lui George Simion este însă nemulțumit de „întârzierea deciziilor politice de înzestrare”, iar succesul tactic al militarilor nu poate ascunde vulnerabilitatea strategică provocată de această întârziere, se arată în comunicat.

AUR cere date suplimentare de la Guvern

„Dincolo de acest succes tactic, rămâne însă o întrebare gravă, la care conducerea politică a Ministerului Apărării și Guvernul trebuie să răspundă: cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spațiul aerian național?”, se întreavă aceștia în comunicat.

De asemenea, AUR cere Guvernului și MApN să prezinte cronologia completă a evenimentelor, dar și tipul dronei și al rachetei utilizate.

„Nu afirmăm că reacția militară a lipsit. Aeronavele au fost ridicate, ținta a fost urmărită, iar misiunea a fost finalizată. Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această amenințare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă și costuri proporționale?”, transmite partidul.

Doborârea dronei, prea „costisitoare”

Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter și două F-16, și a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public!

(…) Puterea politică trebuie să explice de ce, după mai mult de patru ani de război la frontieră, România este încă obligată să folosească avioane de vânătoare și rachete costisitoare pentru a neutraliza drone pe care ar fi trebuit să le combată rapid, eficient și mult mai aproape de graniță”, a mai transmis AUR.

AUR spune că România are nevoie de senzori pentru ținte care evoluează la joasă înălțime, sisteme de război electronic și bruiaj, interceptori antidronă, tunuri cu muniție programabilă și sisteme cu rachete cu rază scurtă, integrate într-un lanț rapid „senzor–decizie–efector”.

AUR, vot împotriva doborârii dronelor

Partidele AUR, POT și SOS România au votat împotriva proiectului de lege care permite armatei să doboare dronele ce pătrund în spațiul aerian al țării, cât și legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor militare în țară, în luna februarie a anului trecut.

AUR a motivat la acel moment că proiectul ar fi neconstituțional și că legea ar putea afecta suveranitatea națională, respectiv ar putea împinge România într-o escaladare cu Rusia.

Dronă doborâtă deasupra României, vineri dimineață

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri dimineață, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Operațiunea a avut loc deasupra județului Buzău, iar aparatul de zbor a căzut în zona localității Padina.

Drona ar fi fost pe teritoriul României timp de 83 de minute, parcurgând aproximativ 200 de kilometri.

Comandatul operațiunii, Gheorghe Maxim, spune că „decizia de angajare a tintei a fost luată imediat după intrarea în spațiul aerian românesc”. „A fost declarată țintă ostilă”.

Acesta a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian național a fost doborâtă de avioanele F16 românești, deși ținta a fost angajată și de aeronavele italiene care asigurau misiunea de Poliție aeriană. Inițial, aviația italiană a ratat ținta.

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