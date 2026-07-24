UPDATE: Comandatul operațiunii, Gheorghe Maxim, spune că „decizia de angajare a tintei a fost luată imediat după intrarea în spațiul aerian românesc”. „A fost declarată țintă ostilă”. Acesta a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian nașional a fost doborâtă de avioanele F16 românești, deși ținta a fost angajată și de aeronavele italiene care asigurau misiunea de Poliție aeriană.

„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed. Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, adaugă reprezentanții MApN, respectiv comandatul operațiunii și generalul Vlad Gheorghiță, șeful Armatei României.

„Decizia pentru doborârea dronei a fost luată de CAOC Torrejón”, precizează Vlad Gheorghiță.

UPDATE: Președintele CJ Buzău Marcel Ciolacu a reacționat după doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian al României și a felicitat intervenția Forțelor Aeriene Române.

„Mă bucur că intervenția Forțelor Aeriene Române a fost una promptă și pe deplin justificată. Faptul că acțiunea s-a desfășurat într-o zonă nelocuită a permis neutralizarea țintei fără niciun risc pentru populație”, a scris Ciolacu pe Facebook.



UPDATE: Audio: colonelul Daniel Nistor, Purtătorul de cuvânt al MApN

UPDATE: Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că cele două avioane F-16 românești au primit autorizare de tragere după intrarea dronei în spațiul aerian național.

„Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul a susținut că incidentul arată nevoia unor noi investiții în apărarea aeriană, sisteme antidronă și modernizarea Armatei.



UPDATE: MApN a confirmat că drona a fost doborâtă la ora 11.02, cu o rachetă lansată de un avion F-16 românesc. Ținta a căzut într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău.

Potrivit ministerului, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.



UPDATE: Potrivit primarului municipiului Buzău, Contantin Toma, drona a căzut în localitatea Padina, la circa 30 km de Buzău. Edilul a spus că a fost contactat și de directorul unei unități industriale din zonă, care a cerut indicații privind siguranța angajaților.

„A sunat și directorul unei unități industriale, ce face cu oamenii. I-am spus să îi țină la adăpost. Dar în Buzău e liniște”, a declarat Constantin Toma.

„În momentul de față, echipele se deplasează în zonă. Ar fi căzut între zona Padina și Pogoanele. Vedem la fața locului, după resturile care urmează să fie identificate, ce proveniență avea. Se presupune, și cred că aceasta va fi certitudinea, că este dronă rusească. E pe câmp. Zonă nelocuită”, a mai transmis Dimian Leonard, prefectul județului Buzău.

Știrea inițială

Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Potrivit surselor Cotidianul, aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă în jurul orei 11. Intervenția a fost făcută de un pilot român, cu un avion F-16.

„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că drona se afla deasupra unei zone fără locuințe.

„Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”, a spus președintele.

Echipe ale mai multor instituții au fost trimise în zona în care a căzut drona. Acestea urmează să stabilească traseul aparatului, tipul său și împrejurările în care a intrat în România.

„Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a mai declarat Nicușor Dan.

Mai multe alerte aeriene în mai puțin de 24 de ore

Incidentul a avut loc după o noapte de alertă în județul Tulcea. Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Radarele MApN au detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene. Acestea se aflau la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România.

Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a decolat la ora 00.48 pentru monitorizarea situației. Locuitorii din Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 00.56.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01.33. MApN anunțase atunci că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Nu au fost raportate nici obiecte căzute pe teritoriul României.

Cu o zi înainte, radarele detectaseră semnale intermitente la est de Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT au verificat zona, fără să identifice vreo dronă.

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