UPDATE: Comandatul operațiunii, Gheorghe Maxim, spune că „decizia de angajare a tintei a fost luată imediat după intrarea în spațiul aerian românesc”. „A fost declarată țintă ostilă”. Acesta a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian nașional a fost doborâtă de avioanele F16 românești, deși ținta a fost angajată și de aeronavele italiene care asigurau misiunea de Poliție aeriană.
„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed. Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, adaugă reprezentanții MApN, respectiv comandatul operațiunii și generalul Vlad Gheorghiță, șeful Armatei României.
„Decizia pentru doborârea dronei a fost luată de CAOC Torrejón”, precizează Vlad Gheorghiță.
MApN: Avioanele italiene au tras spre dronă, dar nu au lovit-o. Decizia a fost luată de CAOC Torrejón
UPDATE: Președintele CJ Buzău Marcel Ciolacu a reacționat după doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian al României și a felicitat intervenția Forțelor Aeriene Române.
„Mă bucur că intervenția Forțelor Aeriene Române a fost una promptă și pe deplin justificată. Faptul că acțiunea s-a desfășurat într-o zonă nelocuită a permis neutralizarea țintei fără niciun risc pentru populație”, a scris Ciolacu pe Facebook.
UPDATE: Audio: colonelul Daniel Nistor, Purtătorul de cuvânt al MApN
UPDATE: Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că cele două avioane F-16 românești au primit autorizare de tragere după intrarea dronei în spațiul aerian național.
„Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României”, a scris Radu Miruță pe Facebook.
Ministrul a susținut că incidentul arată nevoia unor noi investiții în apărarea aeriană, sisteme antidronă și modernizarea Armatei.
UPDATE: MApN a confirmat că drona a fost doborâtă la ora 11.02, cu o rachetă lansată de un avion F-16 românesc. Ținta a căzut într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău.
Potrivit ministerului, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.
UPDATE: Potrivit primarului municipiului Buzău, Contantin Toma, drona a căzut în localitatea Padina, la circa 30 km de Buzău. Edilul a spus că a fost contactat și de directorul unei unități industriale din zonă, care a cerut indicații privind siguranța angajaților.
„A sunat și directorul unei unități industriale, ce face cu oamenii. I-am spus să îi țină la adăpost. Dar în Buzău e liniște”, a declarat Constantin Toma.
„În momentul de față, echipele se deplasează în zonă. Ar fi căzut între zona Padina și Pogoanele. Vedem la fața locului, după resturile care urmează să fie identificate, ce proveniență avea. Se presupune, și cred că aceasta va fi certitudinea, că este dronă rusească. E pe câmp. Zonă nelocuită”, a mai transmis Dimian Leonard, prefectul județului Buzău.
Știrea inițială
Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Potrivit surselor Cotidianul, aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă în jurul orei 11. Intervenția a fost făcută de un pilot român, cu un avion F-16.
„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute”, a declarat șeful statului.
Nicușor Dan a precizat că drona se afla deasupra unei zone fără locuințe.
„Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”, a spus președintele.
Echipe ale mai multor instituții au fost trimise în zona în care a căzut drona. Acestea urmează să stabilească traseul aparatului, tipul său și împrejurările în care a intrat în România.
„Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a mai declarat Nicușor Dan.
Mai multe alerte aeriene în mai puțin de 24 de ore
Incidentul a avut loc după o noapte de alertă în județul Tulcea. Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Radarele MApN au detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene. Acestea se aflau la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România.
Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a decolat la ora 00.48 pentru monitorizarea situației. Locuitorii din Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 00.56.
Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01.33. MApN anunțase atunci că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Nu au fost raportate nici obiecte căzute pe teritoriul României.
Cu o zi înainte, radarele detectaseră semnale intermitente la est de Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT au verificat zona, fără să identifice vreo dronă.
32 comentarii
Nicusor Dan spune ca Radarul de la Kogalniceanu a depistat traseul dronei pe directia Sulina-Braila-Fetesti -Buzau !. Dar de ce NU spune si de unde a fost LANSATA drona, pentru ca radarul de la Kogalniceanu a detectat si pozitia de lansare !. In concluzie drona a fost lansata din UCRAINA ca o *PROVOCARE*!.
După traiectoria dronei, pe direcția Delta Dunării spre Braila-Fetesti-Buzau, aceasta era plecată din Ucraina !. Similar precum drona de la Galați!.
Cică Miruță este în C. O . și baba se piaptănă! Războiul e la ușă României și miniștrii patrioți USR isi fac concediile pe afara! Plaiurile românești nu le primește! Niste javre!
DRONA VROIA SA VADA CUTREMURUL DE LA BUZAU ! CA ASTAZI A FOST CUTREMUR LA BUZAU !
– drona a ajuns la Buzău, a luat covrigei de la ciolaka trădătoru, premieru fără bacalaureat
Incorect.Pilotul lui F-16/17 a lansat o racheta ,iar drona a doborit racheta.Racheta era a lui Nastase -unu din lobi lui renumiti de pe vremea cind era ”Nastase”,care acum se intorcea si voia sa ajunga inapoi in terenul de tenis.Daca ajungea la timp ,cistigam Salatiera.Asa,era cit pe aci sa avem un F16/17 sau 18 ,depinde de unde il privesti.Cred ca asta a discutat Mucusor cu Zbierinsky la Kiev.Uraco-rusul i-a facut o concesie pentru ratarea cu dronele navale,i-a dat voie sa ii doboare o drona -de jucarie.Am auzit ca i-a mai dat si resturile unor drone rusesti ca sa poata sa dovedeasca clar ca rusfalaii se joaca cu focul sacru a lui Burebista.
După uitătura lui Nicussor Dan din poză, se pare că e groasă. Dacă se supără, pleacă la Moskowa și nimerește covorul roșu, Vladimir Putin e pierdut.
De ce nu a fost doborâtă in Delta? Să nu facă victime în rândurile cailor de la Letea?
Nu s-a primit ordinul de la NATO, un centru de la Madrid. Deh, suntem in NATO, iar apararea teritoriului, la pace, o asigura acesta. Pe timp de razboi, apararea este exclusiv pe umerii romanilor. Pana i-au decizii cei din NATO.
Dron era iraniana, nu?!
Când se baga sporul de SAFE?
Drona a fost urmărită timp de 83 de minute înainte de a fi doborâtă(mass-media).
dat si covrigarul, cu parerea? Astia nu pot sa stea la hotelurile de 5 stele linistiti, tot vor sa iasa-n drum!
Cum a fost lasata aceasta drona sa inainteze atat de mult in teritoriul Romaniei ? Asta reprezinta clar si fara sa mai gasim alte scuze ,ca sistemele noastre de preventie sunt nule .In alta ordine de idei asteptam sa vedem proveninta acestei drone si nu sa facem presupuneri doar asa ca sa ne mintim intre noi.
va cred , asta e feicnius. L-au dat jos pe nicu ?
‘Drona matematician’, a știut să deseneze simbolul radical!
Cel mai tare mă bucură faptul că, drona a fost urmărită !
sigur e rusească…băă, kakaia ucrainska provokația! hehehe…
În sfîrșit , după multele milioane de euro cheltuite cu ridicarea aeronavelor … se spune , că ar fi fost doborîtă o dronă . Dar , băgatul capului în poză al căruțașului Toma , chiar că mă liniștește . În sensul că totul e apă de ,, plouă ,, … . Evident că experții și specialiștii nu vor comunica nimic despre originea dronei . În majoritatea orașelor romănești , combaterea țînțarilor , se face cu drona . Și nu e deloc o opțiune rea .
Inainte că nu-i greu! Ce făceau militarii cu spor de drona din judetul Tulcea? Cum de a trecut drona peste capul lor făra să o doboare? O fi gatul scurt al stațiilor de radiolocație care n-au văzut-o? ? Ori executau programul de somn beți morți?
De ce a cotit-o drona de la Brăila spre București? Ori ținta finală a fost Mucușor?
AL CAUTA PE ILIE BOLOJAN ! SA VADA CUM STA CU ECONOMIA DE DRONE !
Miroase de la o posta că, drona avea destinația finală Palatul Cotroceni! Ce se distrugă in Tulcea, Brăila și Buzău?
Își bate joc zelenski de boi.
Să fie decorat pilotul român cu „secera și ciocanul”!
Rușine noua ! Mai avea puțin și ajungea la București ! Reacție superintarziata ! Într-un cuvânt ; VARZA !!!!!
Vraja marii! Până s-au trezit din somn caporalii cu 8.000 lei pensie/ luna, drona a ajuns la Buzău! Trăiască sporul de drona!
Hai, bre, mă leși cu minciunili?
Veniț’ acu’ cu vitejii rromînake M.Ap.N. di pi F-16 rujinite a’ lu’ Băse’-„Petrov”?
Cre’ că în rialitate lansă aierianu’ Jiorjiță un zmău dîn pînză di drapel rețiklată, șî veni ief-Șai$$pre’cili yeuroik di la Nassyriah șî-‘l doborî cu areapa… Vă laudă acu’ maimuțoiu’ criminal Jale’n’sky…
M-am consultat cu dictatorul legionar putinist Putin si mi-a confirmat ca drona era sovietica si ca sunt necesare absolut necesare deci foarte necesare investitii masive in armament prin incredintare directa!
S-a tras de sus în jos fiindcă drona zbura la joasa altitudine? Cum a ajuns in județul Brăila? A venit din cosmos peste Tulcea? Așa și cu cea de la Galați care a trecut peste Judetul Tulcea târâș!
A ajuns la Buzău! Aveam o strângere de inimă că va distruge podul lui Tudy de la Brăila! Dara viitoare sigur ajunge la Cotroceni să-l trezească pe Mucușor din somnul cel de moarte!
Dar cum trebuia să tragă? Trebuia să semnalizeze regulamentar si sa depășească prin stânga?