„Aeronavele italiene au tras, au angajat ținta și nu putem să estimăm de ce racheta nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta când s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, în așa fel încât pagubele să fie minime”, a spus Gheorghe Maxim, comandatul operațiunii care a dus la doborârea a primei drone pe teritoriul național.

Cel care a doborât drona este un pilot român care se afla la manșa unei aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Românie.

„Au tras odată italienii și odată pilotul român”, precizează Gheorghe Maxim.

Reprezentnții MApN adaugă că piloții F-16 au raportat că drona este de tip Shahed, folosită frecvent de Armata Federției Ruse.

„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed. Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă”, a spus Vlad Gheorghiță.

Aceștia au precizat că „decizia de angajare a ţintei a fost luată imediat după pătrunderea în spaţiul aerian românesc”.

„A fost declarată ţintă aeriană ostilă. Centrul de Operaţii Aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de Operaţii Aeriene Combinat NATO de la Torrejon. Decizia de angajare comportă mai multe acţiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a ţintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord şi angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populaţie şi obiectivele de teritoriu”.

Prima dronă doborâtă de un pilot român în spațiul aerian național

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o, transmite MApN.