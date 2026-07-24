Noapte de alertă în Tulcea, după noi atacuri rusești cu drone în Ucraina

Ministerul Apărării a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, radarele românești au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței cu România, în timpul unor atacuri rusești cu drone asupra Ucrainei. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a fost ridicat de la sol, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert. MApN precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Potrivit MApN, Federația Rusă a lansat, în cursul nopții de 23 spre 24 iulie, o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene. Acestea se aflau la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România.

Pentru monitorizarea situației, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre aplicarea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. La ora 00.56, locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 01.33.

MApN a transmis că nu au fost raportate intrări neautorizate în spațiul aerian al României. De asemenea, nu au fost semnalate cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian.

„MApN monitorizează permanent situația si informează în timp real structurile aliate”, a transmis Ministerul Apărării.

Al doilea episod în mai puțin de 24 de ore

Incidentul vine la mai puțin de o zi după o altă alertă aeriană în județul Tulcea. Joi, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat semnale intermitente la est de Sulina.

Atunci, autoritățile au trimis un mesaj RO-Alert la ora 12.17. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 12.24, fiind urmate de un elicopter PUMA SOCAT la ora 12.36.

Aeronavele au verificat zona indicată de radare, însă nu au identificat nicio dronă sau aeronavă neautorizată. Alerta a fost ridicată la ora 13.29.

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