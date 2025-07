Avantajele și dezavantajele investițiilor în imobiliare în 2025

Active reale tangibile și volatilitate redusă: Spre deosebire de acțiuni sau alte instrumente financiare, proprietățile imobiliare sunt bunuri fizice care satisfac o nevoie fundamentală (locuirea). Ele nu pot dispărea peste noapte și nici nu pot ajunge brusc la valoare zero, conferind investitorilor un sentiment de siguranță. Tradiția românească de a deține proprietăți reflectă această percepție – circa 90% dintre români sunt proprietari, considerând locuința o investiție „de bază” și un simbol al stabilității financiare. În perioade de incertitudine, imobiliarele tind să fie mai puțin volatile decât piețele bursiere, evoluând mai lent și predictibil. Acest profil defensiv le face atractive pentru diversificarea portofoliului. Chiar și în crize (ex. șocul pandemic sau turbulențe politice), prețurile proprietăților au avut scăderi mult mai temperate comparativ cu prăbușirile de pe burse, iar chiriașii au continuat să plătească (chiriile fiind esențiale), generând venituri constante.

