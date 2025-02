Avocat britanic: „România s-a făcut de ruşine”

Avocatul Matthew Jury, care le reprezintă pe femeile britanice ce l-au acuzat pe Andrew Tate de viol și agresiune sexuală, a avut o reacție dură după ce acesta și fratele său, Tristan Tate, au fost lăsați să părăsească România de către procuror.

„Vestea conform căreia presiunea administrației Trump i-a determinat pe Andrew Tate și fratele său Tristan să li se permită să părăsească România de către autoritățile sale este în egală măsură dezgustătoare și consternantă.

Există dovezi clare care susțin acuzațiile împotriva lui Tate că el este unul dintre cei mai mari traficanți de persoane și violatori în serie din lume.

Faptul că guvernul SUA ar alege să facă lobby pentru eliberarea sa este absurd, dar, din păcate, având în vedere acțiunile sale din ultima lună, poate nu este surprinzător.

Orice sugestie conform căreia Tate se va confrunta acum cu justiția în România este fantezistă.

Autoritățile britanice trebuie să ia măsuri imediate pentru a-și asigura extrădarea în Regatul Unit, pentru a face față acuzațiilor pentru infracțiunile de trafic de persoane și viol pe care se presupune că le-ar fi comis în această jurisdicție.

România s-a făcut de rușine. Marea Britanie nu trebuie să facă același lucru”, a scris avocatul pe X.

As the representative of British women who have filed criminal complaints of rape and sexual assault against Andrew Tate, this is my statement on today’s news that he has left Romania:

“The news that pressure by the Trump Administration has led to Andrew Tate, and his brother… pic.twitter.com/TyXZkfOcVl

— Matthew Jury (@MattJury_Law) February 27, 2025