Bancomat aruncat în aer: Poliția a prins trei suspecți

Trei bărbaţi, între care un albanez, suspectaţi că au spart un bancomat din localitatea Şiria au fost depistaţi, vineri, de anchetatori în timp ce voiau să părăsească teritoriul României.

„Indivizii respectivi doreau să părăsească teritoriul României, motiv pentru care am intervenit şi i-am condus la sediul Poliţiei, unde se află şi în momentul de faţă. În momentul de faţă se efectuează patru percheziţii domiciliare pe raza mai multor localităţi din judeţul Arad şi din judeţul Maramureş. De asemenea, colegii de la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Prahova ne sprijină pentru o altă activitate procedurală legată de această cauză”, a declarat într-o conferinţă de presă comisar-şef de poliţie Cristian Gheorghe, director adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR.

Potrivit acestuia, unul dintre cei trei este un cetăţean albanez, care locuieşte în judeţul Maramureş. El se află legal pe teritoriul României, este căsătorit cu o româncă şi a mai comis alte infracţiuni de acest fel pe teritoriul ţării în trecut, a precizat sursa citată.

Ceilalţi doi sunt cetăţeni români care locuiesc pe raza judeţului Arad.

Conform comisarului-şef de poliţie Cristian Gheorghe, doi dintre cei trei au antecedente chiar pe acest mod de operare, explozii la bancomate, au mai fost arestaţi şi în România şi au avut acelaşi mod de operare şi în ţări din Uniunea Europeană.

„Cunoscându-le modul de operare, da (au monitorizat zona-.n.r.). De principiu, monitorizează, urmăresc zone în care, după producerea exploziei, să poată intra uşor şi să poată scoate uşor banii din spatele bancomatului. Modul de operare folosit a fost explozie cu gaz. Sunt mai multe moduri de operare folosite de autori pe segmentul acesta de bancomate. Aceşti indivizi au mai folosit acest mod de operare şi în trecut, practic, folosesc nişte butelii de oxiacetilenă, asta este substanţa cel mai des folosită, cu ajutorul unor furtune care se introduc fie printr-o gaură pe care o produc ei la momentul spargerii, fie prin fanta de eliberare a numerarului, introduc acele furtune până în partea inferioară a bancomatului, înfundă cu ceva, cu o cârpă, cum au făcut şi de această dată, orificiul prin care introduc furtunele ca să nu iasă gazul înapoi, bagă gaz, după care, cu ajutorul unui fir electric, iniţiază o flacără, o scânteie care produce explozia în interiorul bancomatului, această explozie practic îndepărtând uşa din spatele bancomatului, uşa de la seif”, a explicat directorul adjunct al Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR.

El a precizat că, din punctul său de vedere, cei trei sunt profesionişti, foarte bine pregătiţi.

Acesta a punctat că la nivelul ţării nu există un fenomen în creştere în ceea ce priveşte exploziile la bancomate.

„Nu există un fenomen în creştere. Practic, ultima explozie la bancomat a fost acum un an şi ceva la Constanţa şi înainte de aceasta, tot cu un an înainte, deci acum vreo doi ani, pe la Galaţi. Deci, nu avem un fenomen, nu este o chestie care să pună probleme sau să provoace o vulnerabilitate în mediul public şi chiar dacă există cazuri care apar ici, colo în ţară, suntem pregătiţi să intervenim şi să combatem fenomenul. Nu am lucrat singuri, am lucrat cu Direcţia Operaţiuni Speciale şi cu subunităţile din teritoriu ale acesteia, am lucrat cu Institutul Naţional de Criminalistică. E o muncă în echipă, e o muncă elaborată, care s-a făcut foarte repede”, a adăugat comisar-şef de poliţie Cristian Gheorghe.

Poliţiştii din Arad au constatat, în urmă cu o săptămână, că au fost furaţi 200.000 de lei dintr-un bancomat din localitatea Şiria, după ce a fost sesizat un incendiu la bancomat, a informat, la acel moment, IPJ Arad.

„În dimineaţa de 5 iulie, în jurul orei 3,50, prin 112 a fost sesizat un incendiu la un bancomat situat într-un magazin din zona centrală a localităţii Şiria. A fost constituită echipa operativă extinsă, formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, Poliţia Municipiului Arad, poliţişti criminalişti şi alţi specialişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului. Din administrarea probelor, până în acest moment, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat”, precizează IPJ Arad.

Conform sursei citate, din bancomat au fost sustraşi 200.000 de lei iar prejudiciul total urmează a fi stabilit.