Banii cash. ”Peste 6 luni s-ar putea să nu-ți dea nimeni”

Economistul Radu Georgescu, fost director financiar la o bancă, a vorbit într-o postare despre importanța cash-ului, sfătuindu-i pe oameni ce ar trebui să facă în această perioadă.

Nicio persoana si nicio firma nu pot baga mana in foc sa spuna de cat cash vor avea nevoie peste un an

Nicio persoana si nicio firma nu pot baga mana in foc sa spuna ce venituri vor avea peste un an

Daca nu vrei sa cumperi obligatiuni , cum face Warren Buffett , poti sa pui banii in depozite la banca in valuta in care ai creditul

Eu am depozite doar in euro deoarece am credite doar in euro

In acest fel dobanda primita la depozite compenseaza ( intr-o anumita proportie) dobanda platita la credit

In termeni financiari aceasta tehnica se numeste Hedging