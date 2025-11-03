Barcelona, de la Lewa la Harry Kane

Acum însă Lewa a ajuns la 37 de ani și gladiatorul care se pregătește strict numai după programul stabilit de soția sa, instructoare de fitness și nutriționistă, a început să dea tot mai multe rateuri fizice, adică să se înmulțească numărul accidentărilor iar vara viitoare îi va expira contractul cu catalanii.

Firesc, Barca se gândește la înlocuitor și are două nume în agendă, dintre care unul este prohibit ca sumă, deoarece înseamnă suta de milioane de euro și catalanii nu-și pot permite așa ceva. Este vorba despre campionul mondial, argentinianul Julian Alvarez de la Atietico Madrid.

Al doilea nume este mult mai abordabil financiar, clauză de 65 de milioane euro și este de asemeni un marcator pur sânge. Este atacantul englez Harry Kane, deja 25 de goluri marcate în acest sezon pentru Bayern Munchen, care a plătit 95 de milioane de euro lui Tottenham în 2023. Contractul lui Kane cu bavarezii expiră în 2027 și mai mult ca sigur că germanii vor prefera vara viitoare să primească banii pe clauză decât să în piardă gratis un an mai târziu.

Sigur, va conta mult care vor fi planurile bomberului englez, dacă va dori să continue la Munchen, unde a ieșit pentru prima dată campion în cariera sa și sunt mari șanse de bis în acest sezon sau va fi tentat să îmbrace și tricoul altui colos cum e Barcelona. Cert este că Hansi Flick vede în Harry Kane omul perfect pentru a avea garantate o mulțime de goluri pe mai departe.