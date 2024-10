Basarabia și președinții

Înaintea turului doi la prezidențialele de dincolo de Prut au apărut critici vehemente ale cercurilor politice auto denumite „românești” împotriva Maiei Sandu, de parcă ea ar fi dușmanul relațiilor cu România.

Într-adevăr, subiectul unionist poate deveni serios doar dacă există discuții concrete între Chișinău și București, dar discuții inițiate de Chișinău.

Deși inutil, Referendumul pro-Europa are și o parte bună prin faptul că arată adevărata față a basarabeanului, opoziție față de Europa și implicit față de Unire.

Dar, atitudinea diverselor cercuri așa-zise românești față de Maia Sandu pentru turul doi, dovedește lipsa de maturitate politică.

Analiza critică a rezultatelor referendumului și a alegerilor poate și TREBUIE să aibă loc doar după încheierea socotelilor, nu în timpul luptei.

Vedem cum pentru funcția de președinte al României candidează o puzderie de persoane. Foarte bine, românul are de unde alege.

Dar, toți candidații uită de Ziua Națională a României, ziua care onorează împlinirea idealului național al ÎNTREGIRII într-un stat unitar național indivizibil în care toate regiunile sale istorice au fost împreună, deci și cu cele care în urma raptului sovietic sunt astăzi separate.

Înțeleg că reprezentantul UDMR dorește să devină președinte al României deși, pentru el, așa cum a declarat, ziua de 1 Decembrie este „zi de doliu” pe care nu poate s-o onoreze.

De aceea, o întrebare sine qua non la care orice candidat are obligația să răspundă, dacă cineva are curajul să o pună, este: