Becali a intrat în comă alcoolică

Gigi Becali zice că nu mai bea alcool. Latifundiarul din Pipera a povestit cum a intrat în comă alcoolică – s-a îmbătat când era mic.

„În Banat s-au cunoscut părinții mei, era mama mică. Din Banat, ne-au deportat în Galați. I-au pus în trenuri. Din Galați, în Brăila, apoi Zagna, unde m-am născut eu. Și când am venit la București aveam 9 luni. Eram băiatul numărului 1 în toată comunitate, al lui Tase. El a luat o cană și a lăsat-o pe masă, că l-a luat somnul.

Eu am băut toată cana de vin, de un litru de vin, și am intrat în comă. A început să plângă toată comuna că moare băiatul lui Tase. A venit salvarea, a văzut că sunt beat (n.r. doctorul), mi-a făcut o injecție și a zis: ‘Nu are nimic. De atunci, la revedere, eu băutura nu o mai suport. Nu suport alcoolul, dacă m-am îmbătat când eram mic…V-am spus toată povestea”, a spus Gigi Becali.