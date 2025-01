Becali a spus nu la 10 milioane euro pentru Daniel Bîrligea!

Jucătorii FCSB sunt la mare căutare. Florinel Coman a plecat pentru 5 milioane de euro la Al Gharafa, în Qatar, dar arabii încă nu au trimis banii și FIFA a decis că vor mai plăti un milion pentru întârziere. Darius Olaru avea șanse mari să se transfere în această iarnă, tot pentru 5 milioane euro, dar mutarea a căzut ca urmare a faptului că jucătorul a devenit indisponibil cel puțin pentru următorele două luni.

Însă, cel mai prețios diamant din colecția lui Gigi Becali se anunță a fi vârful Daniel Bîrligea, care a marcat deja 11 goluri de când a ajuns la FCSB, în acest sezon. Pentru el latifundiarul din Pipera a fixat o clauză de eliberare mult mai mare, nu mai puțin de 15 milioane euro.

Becali spune că deja a primit o ofertă concretă din Emiratele Arabe Unite în valoare de 10 milioane euro, dar a transmis că nu va permite plecarea golgeterului său decât la echipa care va da 25 de milioane euro, pentru că va păstra secretă existența clauzei, în ideea de a da cea mai mare lovitură de când e la FCSB principalul acționar. El a vorbit pe acest subiect la Fotbal Club, emisiunea canalului Digi Sport.

„Astăzi am primit ofertă pentru Bîrligea, 10 milioane de euro din Arabia. Nici nu știu care, Emirate. I-am zis impresarului: «Spune-i că vreau 25, dar spune-i că știi un secret. Că are clauză 15 milioane de euro. El atât are clauză. Eu vreau 25 pe el, dar tu spune-i investitorului că ai un secret». Eu nu accept 10!

(n.r. întrebat dacă a discutat cu Bîrligea, dacă atacantul ar accepta să meargă în Arabia) Când dă cineva 15 milioane pe tine, dă și două milioane salariu. Cariera înseamnă bani. Nu trebuie să dai cu piciorul norocului. Să vedem acum, poate plătește clauza. Ce națională? Să intre la mine banii și adio, tot!”