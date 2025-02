Becali exultă după o primă decizie pe palmaresul Stelei

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis miercuri, 12 februarie, recursul prezentat de FCSB în procesul cu CSA Steaua privind palmaresul clubului.

Este vorba numai despre actuala perioadă, în care clubul a activat sub numele de FCSB, pentru că perioada 1948-2017 a fost câștigată definitiv de CSA Steaua. Decizia nu este definitivă, verdictul urmând a fi pronunțat la începutul lunii iunie a acestui an.

Însă deja fostul patron al FCSB, Gigi Becali, jubilează și susține că nu se va lăsa până nu va recupera și palmaresul din perioada 1948-1977, cu momentul de vârf la nivel de performanțe al câștigării Cupei Campionilor Europeni în 1986, la Sevilla. În stitlul obișnuit, debordând de optimism, Becali e convins că lupta sa se va încheia cu succes și marca Steaua îi va reveni ca fiind clubul continuator al vechii entități.

Gigi a comentat pe larg acest aspect pentru FANATIK.RO și nu concepe ca până la urmă FCSB să nu revină la clasicul nume de Steaua, pe care de altfel continuă să îl scandeze la meciuri fanii echipei antrenate de tandemul Elias Charalambous – Mihai Pintilii.

„Cum adică palmaresul să fie împărţit în trei? E al lui, pe urmă al lui altul şi al lui altul? Cum adică, poate să fie un palmares împărţit în trei? Este numai unul şi se dă numai la unul. Palmaresul este istorie şi istoria o are cineva, o ţară şi cine o are. Ea continuă şi este istoria ţării ăleia. Nu putem să dăm istoria României către Moldova.

Cum adică scoate la licitaţie palmaresul? Şi cumpără o persoană fizică palmaresul. Şi ce facem? Persoana aia fizică omoară istoria? Dacă scoţi la vânzare ceva, scoţi o chestiune şi pui în vedere că trebuie să continue activitatea.

Nu poate să participe la licitaţie dacă nu este asociaţie sportivă. De exemplu, dacă n-ai fotbal, ce să faci cu ea? O dai cuiva ca să continue fotbalul.

Eu am făcut palmaresul, istoria, cu numele de «Steaua». Am continuat activitatea şi pot să mă numesc «Steaua» cât vreau eu. Palmaresul Cupei Campionilor am luat cu numele acesta.

Nu mă pui tu pe mine să schimb numele. Eu m-am născut şi am crescut cu numele de Steaua. Tu vii şi spui că nu îmi mai dai voie să folosesc numele? Poţi să te numeşti «Steaua» la handbal. Dar la fotbal, numele acesta îl pot avea numai eu. Că eu am continuat fotbalul.

O să luăm tot. Ei n-o să mai aibă voie să facă fotbal cu marca aia. Adică CSA (n.r. – Steaua) va putea să facă fotbal, dar nu cu marca aia. Nu vor mai putea să aibă marca Steaua. Pot să îi spună CSA. Fără palmares şi fără marcă. La revedere! Vor pierde palmaresul şi marca.