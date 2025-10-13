Becali vrea România la Mondial dintr-un motiv practic

Gigi Becali nu a arătat foarte mare interes pentru meciurile echipei naționale decât în cazurile în care selecționerii au trimis pe teren mai mulți jucători de la FCSB.

Totuși, el a recunoscut că a urmărit și a trăit bucuria victoriei cu Austria, ca răspuns față de o reacție venită din partea selecționerului Mircea Lucescu înainte de partida din ultima etapă de campionat, 1-0 cu Universitatea Craiova.

Becali a rămas impresionat de faptul că Il Luce l-a sunat pentru a-i ura succes, știind situația lui FCSB în campionat. Becali a declarat după victoria cu Austria la FANATIK.RO faptul că a fost o atitudine care l-a determinat să răspundă la fel și să fie de acasă, din fața televizorului, lângă tricolori. El crede că Dumnezeu l-a ajutat pe Lucescu, chiar dacă Mihai Popescu, jucătorul FCSB, s-a accidentat. Așa a putut să intre în teren autorul golului, Virgil Ghiță.

„Dacă se termina egal, îl spărgeau. Au început deja comentatorii, că a uitat de schimbări. O dădeau că nu a schimbat nimic. O dădeau cam așa că nu mai poate. Dumnezeu a făcut aseară pentru el.

Stăteam aseară cu nevasta mea. Și eu țineam, că i-am promis lui Mircea Lucescu și mi-a spus Meme că luăm 600.000 de euro de jucător. Dar nevasta mea este dintotdeauna cu echipa națională.

I-am spus că o să dăm gol în ultima secundă, să nu mai aibă ăștia ce să facă. Ți-am spus toate, așa a fost aseară. Spuneau ăia că a făcut doar o schimbare pe care a fost forțat să o facă.

Dar Gigi Becali nu a uitat nici un moment faptul că este om de afaceri și în acest caz e normal să dorească enorm calificarea echipei naționale, pentru că ar câștiga câte 600.000 de euro de la FIFA pentru fiecare jucător al FCSB prezent la lot.

Acum să spun încă ceva care mă mână să țin cu naționala mai mult: interesul de bani. Dacă ne calificăm la Campionatul Mondial, eu iau vreo 3-4 milioane de euro. 600.000 de jucător convocat. Iau și de la Ngezana (Africa de Sud), dacă nu, iau de la Kiki (Benin). Nu-l dau afară, nu pot, că are contract. Nu-l bag pe listă. Nu-l mai dau, că iau bani.

Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dacă ne calificăm, noi avem 6-7 jucători convocați, iau 4 milioane de euro.

Dacă Virgil Ghiță nu dădea golul ăla, toată lumea îl «spărgea» pe Lucescu. Hai să spunem adevărul. E meciul lui, câștigat de el. Am fost peste austrieci două clase. N-au jucat nimic, n-au avut nicio ocazie.

A fost inspirat Lucescu. Una i-a făcut-o Dumnezeu, că l-a accidentat pe Popescu și l-a băgat pe Ghiță! A doua, schimbarea cu Louis Munteanu. A scos faultul din care s-a dat lovitura în ultimele secunde. Și Ianis a alergat mult. Și Man, Mihăilă.

MM mi-a zis acum o săptămână că luăm banii. Ne vom califica și la baraj. Norocul și al meu, să iau și eu milioanele.